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Евросоюз приступил к подготовке нового батальона спецназа в ЦАР

  /   Обновлено: 04 августа 2021 20:32
Весь мир
Евросоюз приступил к подготовке нового батальона спецназа в ЦАР
facebook.com  /  @La Renaissance

Банги, 4 августа. Европейская миссия по подготовке вооруженных сил (European Union Training Mission) приступила к тренировкам батальона спецназа Центральноафриканской Республики. Об этом сообщило издание Ndjoni Sango.

Базирующееся в столице страны силовое подразделение, в которое входит почти 75 военнослужащих FACA, в октябре 2018 года сформировал президент республики Фостен-Арканж Туадера. Оно напрямую подчиняется начальнику Генерального штаба, который отвечает за проведение спецоперации в тесной координации с обычными силами, если это необходимо.

Мандат от EUTM позволяет бойцам специального назначения проводить военные кампании в любое время и в любом регионе страны для восстановления порядка и обеспечения стабильности. Сначала все сотрудники проходят тщательный отбор, после чего их обучают тактике, стратегии и действиям в условиях повышенной опасности.

Задачи, которые ставятся перед батальоном, требуют технической и тактической подготовки высшего уровня, а также отличных психофизических навыков как в индивидуальном, так и в коллективном плане. После обучения из бойцов формируют небольшие по численности группы, обладающие высокой степенью готовности.

Евросоюз приступил к подготовке нового батальона спецназа в ЦАР
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

Упор при подготовке таких сотрудников направлен на повышение оперативности и значительную концентрацию огневой мощи. Основными дисциплинами для них станут: топография, разведка, связь, ближний бой, боевые действия в городской застройке и даже воздушные операции.

Подготовка батальона завершится 3 сентября 2021 года военными учениями, на которых силовики продемонстрируют весь полученный опыт. Однако не все действия Европы оказываются полезными для FACA и ЦАР в целом. Ранее стало известно, что многопрофильная миссия ООН (МИНУСКА) не справилась с восстановлением безопасности на территории Центральноафриканской Республики.

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евросоюз африка армия цар faca European Union Training Mission
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