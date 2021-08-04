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Продюсерскую компанию Риз Уизерспун купили почти за миллиард долларов
Шоу-бизнес
Продюсерскую компанию Риз Уизерспун купили почти за миллиард долларов
Кадр из сериала «И повсюду тлеют пожары»

Лос-Анджелес, 4 августа. Американская актриса Риз Уизерспун продала свою продюсерскую компанию Hello Sunshine почти за миллиард долларов. При этом знаменитость останется акционером организации.

Компанию Уизерспун приобрели экс-руководители Walt Disney Company Том О. Стэггс и Кевин Майер при поддержке Blackstone. Они возглавляют новую медиакомпанию, у которой пока нет названия. По данным издания The Hollywood Reporter, сумма сделки составила 900 миллионов долларов.

Даже после продажи актриса и генеральный директор Сара Харден продолжат управлять Hello Sunshine. Кроме того, они станут членами совета директоров новой организации.

Уизерспун владела продюсерской компанией вместе с мужем, бывшими менеджерами развлекательного агентства CAA Джимом Тотом и Сетом Родски, а также несколькими инвесторами. Hello Sunshine спродюсировала несколько успешных проектов, например, сериалы «Большая маленькая ложь», «И повсюду тлеют пожары» и «Утреннее шоу».

Риз Уизерспун приобрела большую популярность после выхода фильма «Блондинка в законе». Недавно выяснилось, что лента могла получить альтернативную концовку.

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