Россиянам объяснили, как собрать и сохранить семена растущих в огороде овощей

Москва, 4 августа. Нюансы сбора и сохранения семян огурцов, помидоров, кабачков и укропа, выращенных в своем огороде, раскрыл агроном Михаил Воробьев.

Семена, полученные от растущих на собственном огороде овощей, являются надежным посевным материалом. Однако нюанс заключается в том, что только сортовые растения полностью наследуют все признаки. На дачных участках выращивают в основном гибриды, второе потомство которых не полностью повторит все признаки первого поколения. Однако отклонение будет небольшим. Чтобы получить семена, плод должен перезреть, объяснил специалист.

«С томатами здесь проще, потому что мы употребляем их в фазе полной спелости. То есть вы срываете красный томат, кладёте его на подоконник, ждете, когда он перезреет, может быть, даже лопнет и начнет портиться — вот это как раз стадия, когда нужно доставать из него семена», — объяснил эксперт в эфире «Радио 1».

С огурцами ситуация обстоит иначе — придется ждать, когда овощ перезреет прямо на грядке. Плод должен быть похож на маленькую дыньку, после чего его можно сорвать. Извлеченные семена следует обсушить на салфетке и хранить в пакете до следующего сезона, подчеркнул агроном.

Семена моркови, сельдерея, петрушки и дайкона можно получить с центральных зонтиков. Когда они побуреют и начнут закручиваться, зонтики нужно срезать и подсушить. Семена следует залить водой, самые лучшие из них опустятся на дно сосуда.