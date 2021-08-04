Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 20:37
20:36
Общество
Актриса Дженнифер Энистон отказалась от общения с друзьями-антипрививочниками
20:36
Общество
Пять новых автомобилей выиграли привившиеся от коронавируса москвичи
20:34
Весь мир
Компания Repsol готова вернуться в Ливию для разработки нефтяных месторождений
20:33
Происшествия
Глава службы безопасности Мосгортранса отстранен из-за ДТП на Боровском шоссе
20:33
Новости Сирии
Глава парламента Сирии заявил о стратегической значимости отношений с Ираном
20:33
Происшествия
Жительница Челябинска посадила ребенка в багажник авто и получила штраф
20:30
Политика
Россия не станет открывать в Грузии участки для голосования на парламентских выборах
20:30
Весь мир
Европоцентризм в культуре: почему африканские памятники не попадают в список ЮНЕСКО
20:28
Весь мир
Le Potentiel Centrafricain: жители ЦАР должны сказать нет французской политике в ЦАР
20:27
Общество
РФПИ заявил о планах по увеличению мощностей производства «Спутника V»
Все новости

Россиянам объяснили, как собрать и сохранить семена растущих в огороде овощей
Общество
Россиянам объяснили, как собрать и сохранить семена растущих в огороде овощей
pixabay.com

Москва, 4 августа. Нюансы сбора и сохранения семян огурцов, помидоров, кабачков и укропа, выращенных в своем огороде, раскрыл агроном Михаил Воробьев.

Семена, полученные от растущих на собственном огороде овощей, являются надежным посевным материалом. Однако нюанс заключается в том, что только сортовые растения полностью наследуют все признаки. На дачных участках выращивают в основном гибриды, второе потомство которых не полностью повторит все признаки первого поколения. Однако отклонение будет небольшим. Чтобы получить семена, плод должен перезреть, объяснил специалист.

«С томатами здесь проще, потому что мы употребляем их в фазе полной спелости. То есть вы срываете красный томат, кладёте его на подоконник, ждете, когда он перезреет, может быть, даже лопнет и начнет портиться — вот это как раз стадия, когда нужно доставать из него семена», — объяснил эксперт в эфире «Радио 1».

С огурцами ситуация обстоит иначе — придется ждать, когда овощ перезреет прямо на грядке. Плод должен быть похож на маленькую дыньку, после чего его можно сорвать. Извлеченные семена следует обсушить на салфетке и хранить в пакете до следующего сезона, подчеркнул агроном.

Семена моркови, сельдерея, петрушки и дайкона можно получить с центральных зонтиков. Когда они побуреют и начнут закручиваться, зонтики нужно срезать и подсушить. Семена следует залить водой, самые лучшие из них опустятся на дно сосуда.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россиянам объяснили, как собрать и сохранить семена растущих в огороде овощей
овощи семена агроном
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru