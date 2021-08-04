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Трехлетний экстремал из Белогорска учится трюкам на BMX

ФАН-ТВ
Трехлетний экстремал из Белогорска учится трюкам на BMX

Артему всего три года, а он уже упорно крутит педали любимого велосипеда на тренировках и мечтает стать профессиональным гонщиком.

По словам родителей, первый велосипед без педалей они подарили сыну год назад, но простое транспортное средство быстро наскучило, и пришлось покупать мальчику миниатюрный BMX. Уже на второй день маленький райдер выучил свой первый трюк.

«Мы просто его посадили на беговел. Он катался как бы, но недолго. И муж решил купить ему BMX. Мы начали рассматривать какие-то трюки, он начал сам показывать их», — рассказывает мама будущего спортсмена Алена Агатий.

Стараниям, упорству, а главное, результатам Артема может позавидовать даже взрослый велосипедист. В арсенале мальчика уже несколько трюков. Сейчас он репетирует новый трудный элемент.

«Банни-хоп умеет. Ну, полностью не умеет, но уже его разучивает. Это достаточно сложный трюк даже для взрослого человека», — говорит отец юного экстремала Дмитрий Агатий.

В свои три года Артем уже успел поучаствовать в ежегодных соревнованиях WINTER RIDE, где заслуженно получил приз зрительских симпатий.

«Уже участвовали в нескольких соревнованиях <...> на местном уровне, так сказать. И приз — футболка с подписью чемпиона России Ирека Рязаева. Достижения потихоньку приходят», — добавляет Дмитрий Агатий.

Родители стараются всесторонне развивать сына. Занимаются с ребенком танцами, растяжкой, акробатикой, помогают в освоении новых элементов. Они уверены, что благодаря таким тренировкам увлечение Артема может перерасти в настоящее дело жизни.

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Все новости / ФАН-ТВ / Трехлетний экстремал из Белогорска учится трюкам на BMX
дети спорт велосипед развлечения экстремальный спорт
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