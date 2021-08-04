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Президент Руанды призвал к популяризации языка суахили
Африка
Президент Руанды призвал к популяризации языка суахили
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Кигали, 4 августа. Президент Руанды Поль Кагаме попросил главу Танзании Самию Сулуху Хасан помочь в популяризации языка суахили, а именно направить местных учителей для его изучения.

Суахили стал четвертым официальным языком Руанды после киньяруанда, французского и английского в 2017 году. Однако из-за нехватки преподавателей население медленно его осваивает.

Президент Руанды Поль Кагаме 2 августа встретился с коллегой из Танзании Самией Сулуху Хасан для обсуждения совместных проектов. Лидеры стран посетили несколько компаний в различных секторах, включая экономическую зону, а также обсудили строительство железной дороги между Руандой, Танзанией и Демократической Республикой Конго.

Президент Руанды призвал к популяризации языка суахили
twitter.com  / @RobCyubahiro

Суахили — один из наиболее значительных языков Африканского континента. На нем говорит свыше 150 млн человек.

Наибольшее распространение он получил в Танзании, где функционирует наряду с английским, которому принадлежит ведущая роль в «высших» сферах коммуникации. Также суахили является государственным языком в Кении и Уганде.

Ранее правительство Руанды опубликовало официальное заявление об отправке военнослужащих национальной армии в Мозамбик.

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африка язык танзания руанда суахили
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