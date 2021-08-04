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Режиссеры Итан и Джоэл Коэны больше не будут снимать совместные фильмы
Общество
Режиссеры Итан и Джоэл Коэны больше не будут снимать совместные фильмы
Global Look Press  /  h77/ZUMAPRESS.com

Лос-Анджелес, 4 августа. Обладатели четырех премий «Оскар» Итан и Джоэл Коэны планируют заняться творчеством по отдельности. По словам друга режиссеров, Итана Коэла больше не интересует кинематограф.

Братья Коэны являются одними из значимых и титулованных режиссеров современности. Вместе они сняли ставший культовый фильм «Большой Лебовски», телесериал-антологию «Фарго», триллер «Старикам тут не место», который был отмечен четырьмя премиями «Оскар». Многие кинокритики отмечали, что каждый из фильмов постановщиков получается, если не гениальным, то наверняка выдающимся. По мнению экспертов, такой успех Коэны достигли благодаря тандему — совместной работе.

Похоже, что братский дуэт Итана и Джоэла Коэна навсегда завершился. Совсем скоро на экраны выйдет фильм «Макбет», который Джоэла снимал уже в одиночку. Близкий друг режиссеров, композитор Картер Беруэлл, работавший с братьями не над одной картиной, рассказал, что творческие пути постановщиков просто разошлись. Как оказалось, Итану наскучил кинематограф и он хочет посвятить себя драматургии.

«Итан просто не хотел больше снимать фильмы. Он, кажется, очень счастлив заниматься тем, чем он занимается. Я не знаю, что Джоэл будет делать после этого. У них есть масса сценариев, которые они писали вместе. Я надеюсь, что они к ним вернутся», — подытожил Беруэлл в интервью подкасту Score.

Уходить из профессии собрался и Кевин Тарантино. В своем недавнем интервью он подтвердил, что десятый фильм станет последним в его режиссерской карьере. Судя по всему, у постановщика уже есть планы на пенсию — не так давно он купил исторический кинотеатр на бульваре Сансет.

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