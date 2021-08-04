Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 20:36
20:34
Весь мир
Компания Repsol готова вернуться в Ливию для разработки нефтяных месторождений
20:33
Происшествия
Глава службы безопасности Мосгортранса отстранен из-за ДТП на Боровском шоссе
20:33
Новости Сирии
Глава парламента Сирии заявил о стратегической значимости отношений с Ираном
20:33
Происшествия
Жительница Челябинска посадила ребенка в багажник авто и получила штраф
20:30
Политика
Россия не станет открывать в Грузии участки для голосования на парламентских выборах
20:30
Весь мир
Европоцентризм в культуре: почему африканские памятники не попадают в список ЮНЕСКО
20:28
Весь мир
Le Potentiel Centrafricain: жители ЦАР должны сказать нет французской политике в ЦАР
20:27
Общество
РФПИ заявил о планах по увеличению мощностей производства «Спутника V»
20:27
Политика
Возможна ли нормализация отношений России и Грузии, обсудят в медиацентре «Патриот»
20:27
Африка
Президент Руанды призвал к популяризации языка суахили
Все новости

Возможна ли нормализация отношений России и Грузии, обсудят в медиацентре «Патриот»
Политика
Возможна ли нормализация отношений России и Грузии, обсудят в медиацентре «Патриот»
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Партия «Альянс патриотов Грузии» отправила письмо президенту России Владимиру Путину, в котором говорится о разрушительных действиях властей и влиянии США. Лидер партии Ирма Инашвили опубликовала текст, в котором грузинские политики выражают озабоченность ухудшением отношений между Москвой и Тбилиси и просят возобновить сотрудничество.

Одним из главных элементов взаимоотношения России и Грузии является туризм. Несмотря на сложные отношения двух государств, граждане России могут въезжать в закавказскую республику без виз. Вместе с туризмом Грузия пытается поднять и свою экономику. Прозападный курс президента Михаила Саакашвили и других политических лидеров страны вместо процветания принес Грузии бедность и распад государства.

Возможна ли нормализация отношений России и Грузии? Остались ли в политической среде Грузии друзья России? Как развивается политический кризис в Грузии? Какое влияние на политику Грузии оказывают США?

Возможна ли нормализация отношений России и Грузии, обсудят в медиацентре «Патриот»
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» обсудят историки, политологи и эксперты по международным отношениям.

Пресс-конференция пройдет 5 августа в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894.

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Возможна ли нормализация отношений России и Грузии, обсудят в медиацентре «Патриот»
россия саакашвили грузия тбилиси альянс патриотов грузии медиагруппа патриот
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru