Партия «Альянс патриотов Грузии» отправила письмо президенту России Владимиру Путину, в котором говорится о разрушительных действиях властей и влиянии США. Лидер партии Ирма Инашвили опубликовала текст, в котором грузинские политики выражают озабоченность ухудшением отношений между Москвой и Тбилиси и просят возобновить сотрудничество.

Одним из главных элементов взаимоотношения России и Грузии является туризм. Несмотря на сложные отношения двух государств, граждане России могут въезжать в закавказскую республику без виз. Вместе с туризмом Грузия пытается поднять и свою экономику. Прозападный курс президента Михаила Саакашвили и других политических лидеров страны вместо процветания принес Грузии бедность и распад государства.

Возможна ли нормализация отношений России и Грузии? Остались ли в политической среде Грузии друзья России? Как развивается политический кризис в Грузии? Какое влияние на политику Грузии оказывают США?

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» обсудят историки, политологи и эксперты по международным отношениям.

Пресс-конференция пройдет 5 августа в 15:00.

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