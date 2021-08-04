Посвященный Международному дню дружбы фестиваль «Ай да МЫ!» прошел в Кирове

Киров, 4 августа. Мероприятие «Ай да МЫ!», посвященное Международному дню дружбы, провели в сквере у ЖК «Алые паруса» в рамках конкурса «Наш дом — мой Киров».

Инициаторами идеи о проведении фестиваля стали сотрудники библиотеки имени А. С. Пушкина. Во время мероприятия в сквере работали интерактивные площадки. Юные жители Кирова могли поучаствовать в творческих мастер-классах по росписи керамики и рисованию. Также на фестивале звучали стихи и песни.

«Uniti-фестиваль «Ай да МЫ!» стал победителем конкурса «Наш дом — мой Киров» в номинации «Мы делаем жизнь лучше». Мероприятие вдохновило организаторов на новые идеи и проекты, которые планируется реализовать в ближайшем будущем, сообщает «Свойкировский.рф».

Международный день дружбы отмечается во всем мире уже десять лет. Памятная дата появилась в календарях государств — членов Организации Объединенных Наций 27 апреля 2011 года. Идея учреждения праздника принадлежала ЮНЕСКО.