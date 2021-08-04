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В Магаданской области проводится проверка по факту выдачи сиротам непригодных квартир

  /   Обновлено: 04 августа 2021 18:45
Происшествия
В Магаданской области проводится проверка по факту выдачи сиротам непригодных квартир
pixabay.com  /  Jens Neumann

Магадан, 4 августа. В социальные сети попала информация о том, что детям-сиротам предоставили непригодные для проживания квартиры. Региональная прокуратура начала проверку.

В одной из социальных сетей выложили видеозапись, автор которой показывает жилой дом. Он снял одну из квартир без входных дверей. Кроме того, помещение не отвечает санитарным нормам. Автор ролика утверждал, что эти квартиры выделяются городской мэрией детям-сиротам.

Этой видеосъемкой заинтересовались правоохранительные органы. В данный момент следователи проводят опрос среди жильцов, а также запросили необходимые документы у собственников.

Установлено, что в 2009–2010 гг. администрация муниципального образования «Город Магадан» приобрела у ООО «МагаданИнвестСтрой» жилые помещения в многоквартирном доме в рамках муниципального заказа «Приобретение благоустроенных жилых помещений для обеспечения жильем отдельных категорий граждан». Затем шести детям-сиротам были предоставлены квартиры.

В связи с ненадлежащим состоянием квартир главе администрации муниципального образования внесено представление с требованием привести помещения в нормальное состояние, пригодное для жилья. Кроме того, местная прокуратура уже отправила в городской суд соответствующее исковое заявление.

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