Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 19:09
19:09
Происшествия
Петербуржца будут судить в Тюмени за многомиллионную кражу из банкомата
19:08
Общество
Психолог Крупин раскритиковал подселение трансгендеров в женские тюрьмы Калифорнии
19:08
Экономика
Прокуратура добилась перерасчета тарифов на вывоз мусора в Севастополе
19:05
Общество
Елизавета II первой поздравила Меган Маркл с 40-летием
19:02
Политика
Аналитик Юшков похвалил стратегию России по строительству «Северного потока — 2»
19:02
Происшествия
Обрушение подпорной стены в Красноярске привлекло внимание прокуратуры
19:00
США
Уроки Хиросимы: почему США не признают своей вины за атомные бомбардировки Японии
18:58
Общество
Звездный диетолог рассказала, с чем лучше сочетать грибы при правильном питании
18:57
Политика
Глава Института Кавказа в Ереване указал на необходимость русского языка в Армении
18:55
Общество
Посвященный Международному дню дружбы фестиваль «Ай да МЫ!» прошел в Кирове
Все новости

Директор Института Кавказа объяснил отличие политики Зеленского от тактики Пашиняна

  /   Обновлено: 04 августа 2021 18:53
Политика
Директор Института Кавказа объяснил отличие политики Зеленского от тактики Пашиняна
ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 4 августа. Разница во внешней политике Украины и Армении во многом основывается за личностях, стоящих у руля этих государств, заявил политолог, эксперт по Кавказу Александр Искандарян.

Беседа с Искандаряном прошла в рамках конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Политолога спросили, почему подходы к внешней политике на Украине и в Армении так серьезно отличаются. В то время как украинские президенты, начиная с Виктора Ющенко и заканчивая Владимиром Зеленским, откровенно шли на поводу у Запада, лишь изредка переходя к тактике «и вашим, и нашим», Армения не поддалась влиянию Вашингтона и Брюсселя и твердо стояла на позициях защиты национальных интересов и сотрудничества с Россией.

«У Украины с одной стороны — Россия, с другой стороны — Евросоюз. У Армении же с одной стороны — Азербайджан, с другой — Турция, с третьей — Грузия, с четвертой — Иран со всеми особенностями, которые недавно проявились. В этой ситуации для Армении смерти подобно было бы вести себя по-другому. Физическую безопасность армян, жителей Нагорного Карабаха обеспечивают российские миротворцы и такие шаги могут завести далеко», — подчеркнул директор Института Кавказа.

Директор Института Кавказа объяснил отличие политики Зеленского от тактики Пашиняна
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Искандарян добавил, что здесь вступает в игру также параметр размерности государств. Украина допускает серьезные политические и дипломатические ошибки, отказываясь от сотрудничества с Москвой. Эти ошибки стоят ей целых регионов, но даже без части территорий она остается государством. У премьер-министра Армении Никола Пашиняна права на такие серьезные промахи банально из-за размеров государства попросту нет, резюмировал регионовед.

Также Искандарян сделал прогноз «перетасовки» чиновников в новом правительстве Пашиняна. По словам эксперта, у партии «Гражданский договор» не очень много пространства для маневра, поэтому состав армянского кабмина существенных изменений не претерпит.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Директор Института Кавказа объяснил отличие политики Зеленского от тактики Пашиняна
украина Армения зеленский пашинян медиагруппа патриот
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru