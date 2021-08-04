Директор Института Кавказа объяснил отличие политики Зеленского от тактики Пашиняна

Санкт-Петербург, 4 августа. Разница во внешней политике Украины и Армении во многом основывается за личностях, стоящих у руля этих государств, заявил политолог, эксперт по Кавказу Александр Искандарян.

Беседа с Искандаряном прошла в рамках конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Политолога спросили, почему подходы к внешней политике на Украине и в Армении так серьезно отличаются. В то время как украинские президенты, начиная с Виктора Ющенко и заканчивая Владимиром Зеленским, откровенно шли на поводу у Запада, лишь изредка переходя к тактике «и вашим, и нашим», Армения не поддалась влиянию Вашингтона и Брюсселя и твердо стояла на позициях защиты национальных интересов и сотрудничества с Россией.

«У Украины с одной стороны — Россия, с другой стороны — Евросоюз. У Армении же с одной стороны — Азербайджан, с другой — Турция, с третьей — Грузия, с четвертой — Иран со всеми особенностями, которые недавно проявились. В этой ситуации для Армении смерти подобно было бы вести себя по-другому. Физическую безопасность армян, жителей Нагорного Карабаха обеспечивают российские миротворцы и такие шаги могут завести далеко», — подчеркнул директор Института Кавказа.

ФБА «Экономика сегодня» /

Искандарян добавил, что здесь вступает в игру также параметр размерности государств. Украина допускает серьезные политические и дипломатические ошибки, отказываясь от сотрудничества с Москвой. Эти ошибки стоят ей целых регионов, но даже без части территорий она остается государством. У премьер-министра Армении Никола Пашиняна права на такие серьезные промахи банально из-за размеров государства попросту нет, резюмировал регионовед.

Также Искандарян сделал прогноз «перетасовки» чиновников в новом правительстве Пашиняна. По словам эксперта, у партии «Гражданский договор» не очень много пространства для маневра, поэтому состав армянского кабмина существенных изменений не претерпит.