В Панаме испугались массового наплыва мигрантов из Южной Америки

Панама, 4 августа. Панама созывает региональное совещание для обсуждения неотложных действий в связи с миграционным кризисом, который переживает страна.

Министр заявляет о своей обеспокоенности массовым наплывом мигрантов из стран Центральной Америки, которые направляются в США и Канаду. Она предлагает искоренить опасные и неконтролируемые миграционные маршруты с помощью соглашений о региональном сотрудничестве.

#Panama: Despite being small in area and population, Panama is a country with considerable migration issues, although data on migration is scanty compared to other countries in the region.

Read the new report in full here → https://t.co/rSFKs0nHw1 pic.twitter.com/A9leIr9ET3