В Панаме испугались массового наплыва мигрантов из Южной Америки

Панама, 4 августа. Панама созывает региональное совещание для обсуждения неотложных действий в связи с миграционным кризисом, который переживает страна.

«Моя страна уважает право всех людей на свободу передвижения без риска для жизни или имущества», — сообщила министр иностранных дел страны Эрика Муинс.

Министр заявляет о своей обеспокоенности массовым наплывом мигрантов из стран Центральной Америки, которые направляются в США и Канаду. Она предлагает искоренить опасные и неконтролируемые миграционные маршруты с помощью соглашений о региональном сотрудничестве.

#Panama: Despite being small in area and population, Panama is a country with considerable migration issues, although data on migration is scanty compared to other countries in the region.

Read the new report in full here → https://t.co/rSFKs0nHw1 pic.twitter.com/A9leIr9ET3 — Migrants & Refugees (@M_RSection) July 18, 2021

Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор и Коста-Рика, через которые проходят основные транзитные маршруты мигрантов, уже подтвердили свое участие во встрече.

Поток мигрантов, которые регулярно прибывают в Панаму из Южной Америки, в последнее время увеличился за счет гаитянских семей, прибывших из Чили и Бразилии, где они обосновались после землетрясения 2010 года, опустошившего их страну.

В период с 2015 по 2016 год Панама договорилась с соседней Коста-Рикой о контроле за потоками мигрантов, благодаря которому люди, которые направляются в страны Северной Америки теперь получают медицинскую и продовольственную помощь на территории Панамы и доставляются на границу Коста-Рики для продолжения пути.

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В апреле Панама договорилась с Колумбией об обмене оперативной информацией о передвижении нелегальных мигрантов.

«Это соглашение является первым шагом к всестороннему и ответственному урегулированию ситуации на колумбийско-панамской границе», — заявили в правительстве страны.

С начала года в Панаму прибыло около 46 тыс. мигрантов, еще 15 тыс. остаются в приграничных районах Колумбии. Эта ситуация породила гуманитарный кризис на Центральноамериканском перешейке.

Colombia’s President Ivan Duque asked for international help on Thursday to deal with a refugee crisis that collapsed the northwestern border with Panama.https://t.co/v6VxHQrFsv — Ann ???? (@BannedAnn) July 31, 2021

В конце июля президент Колумбии Иван Дуке обратился за международной помощью из-за кризиса, который сложился на колумбийско-панамской границе в результате наплыва беженцев.