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Российский политолог Коряковцев уверен, что Запад «кинет» Украину после запуска «СП-2»
Политика
Российский политолог Коряковцев уверен, что Запад «кинет» Украину после запуска «СП-2»
Федеральное агентство новостей

, 4 августа. США и Европа не поддержат Украину, если Россия решит прекратить транзит газа по старым трубам, заявил полит-экономический эксперт Института нового общества Андрей Коряковцев.

Европа крайне заинтересована в дешевом газе, поэтому международное сообщество не станет ухудшать и без того шаткие отношения с Россией после запуска трубопровода «Северный поток — 2», поделился эксперт своим мнением с Общественной Службой Новостей.

Киевские власти понимают, что после открытия «СП-2» Запад может попрощаться с Украиной, разменяв ее как монету в угоду собственным интересам. Поэтому украинская судьба, по мнению Кряковцева, сейчас находится в состоянии неопределенности, поскольку открытие нового газопровода и отказ от старого транзитного пути сулит экономический и энергетический крах для страны.

«Со встречи Путина с Байденом для украинского руководства начался обратный отчёт. О чем это говорит? О том, что Украина США не интересна. Они, конечно, будут рады ее поиметь и использовать, как инструмент в антироссийской игре, но это лишь постольку поскольку», — отметил политолог.

Ранее официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода высказал предположение, что «Северный поток — 2» может усилить суверенитет Европы во главе с Германией перед Соединенными Штатами. Поскольку интересы крупнейших участников рынка побеждают нелогичные политические амбиции.

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украина россия газопровод северный поток - 2
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