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Заработавшая 1,7 млрд долларов Рианна стала самой богатой певицей Земли

  /   Обновлено: 04 августа 2021 18:33
Шоу-бизнес
Заработавшая 1,7 млрд долларов Рианна стала самой богатой певицей Земли
Global Look Press  /  Kristin Callahan

Лос-Анджелес, 4 августа. Американская певица и бизнесвумен Рианна стала самой богатой исполнительницей мира по версии журнала Forbes. Состояние знаменитости достигло 1,7 миллиарда долларов.

В развлекательной сфере богаче Рианны пока только телеведущая Опра Уинфри. Среди других представительниц музыкальной индустрии певица занимает первое место на Земле.

По данным Forbes, основную часть заработка Рианне принесла вовсе не карьера исполнительницы, а существующая с 2017 года косметическая компания Fenty Beauty. Благодаря ей звезда заработала 1,4 миллиарда долларов.

Кроме того, знаменитость владеет долей в фирме Savage x Fenty, производящей нижнее белье. Она оценивается в 270 миллионов долларов. Остальной доход Рианна получила как артистка.

Певица встречается с рэпером A$AP Rocky. После начала романа с новым возлюбленным Рианна избавилась от татуировки, которую сделала вместе со своим экс-бойфрендом — рэп-исполнителем Дрейком.

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