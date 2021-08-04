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Военная прокуратура Ливии запретила традиционную стрельбу на свадьбах
Ливия
Военная прокуратура Ливии запретила традиционную стрельбу на свадьбах
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов, Альгис Микульскис

Триполи, 4 августа. Военная прокуратура Ливии официально запретила ношение оружия на свадебных торжествах. Нарушителей ждет наказание в виде тюремного заключения, вплоть до пожизненного.

Стрельба из пистолетов и автоматов на праздничных мероприятиях в североафриканском государстве является традиционным обычаем. Так присутствующие выражают свою радость за молодоженов. Нередко это приводило к травмам и даже смерти среди гостей и случайных прохожих.

В прокуратуре уточнили, что специалисты ведомства могут наказать не только нарушителей, но и жениха, который допустил появление оружия на свадьбе.

Решение о запрете основано на законе №3 от 2014 года о борьбе с терроризмом. Таким образом власти стремятся сохранить стабильность в государстве и остановить распространение боеприпасов.

Военный прокурор взял исполнение этого положения на личный контроль и намерен наказывать лиц, уличенных в применении огнестрельного оружия любого вида и при любых обстоятельствах.

«Также специалисты имеют право привлекать к ответственности тех, кто пытается скрыть виновных в преступлениях, поскольку этот акт направлен на то, чтобы посеять террор среди граждан и подвергнуть опасности их жизнь», — говорится в заявлении.

В конце июля вооруженные группировки устроили перестрелку на западе Ливии. На место инцидента прибыли службы безопасности МВД и взяли ситуацию под личный контроль.

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запрет ливия стрельба
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