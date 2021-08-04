Правительство Ливии направило в парламент новый проект госбюджета

Триполи, 4 августа. Переходное Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии передало в Палату представителей проект закона о государственном бюджете на 2021 год после внесения в него правок. Однако члены парламента рассмотрят новый вариант и проголосуют за него на очередном заседании, срок которого пока не определен.

Общий фонд пересмотренного законопроекта превышает 111 млрд ливийских динаров (около 24,4 млрд долларов). Кабмин предлагает также увеличить в госбюджете статью заработной платы до 43,9 млрд динаров. Кроме того, для административных нужд ПНЕ просит выделить 18,7 млрд, на проекты развития — 20 млрд, на субсидии — 22 млрд и на ассигнования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций — 6 млрд динаров.

Во вторник ливийский парламент приостановил заседание, которое проходило во временной штаб-квартире в Тобруке. Депутаты обсуждали в том числе конституционные основы проведения прямых всенародных президентских выборов.

По словам спикера парламента Агилы Салеха, разработка законов является исключительной компетенцией Палаты представителей и не требует согласования с каким-либо другим органом, включая Высший государственный совет (ВГС). После приостановки вчерашней сессии ведомство пока не объявило о дате ее возобновления, как и не сообщило о входящих в повестку вопросах.

Палата представителей уже не первый раз приостанавливает заседание, посвященное утверждению госбюджета. На предыдущей сессии голосование не состоялось ввиду отсутствия кворума. Впервые же законопроект рассматривался парламентом в середине апреля. Тогда депутатов не удовлетворил размер представленного госбюджета, и они потребовали сократить его со 100 млрд ливийских динаров до 78.

Несколько дней назад представители ООН, ЕС, США и Египта в рамках Международного комитета по последующей деятельности (IFCL) встретились с главой ПНЕ Абд аль-Хамидом Дабибой и призвали прийти к компромиссу относительно госбюджета на 2021 год.