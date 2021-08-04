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Самодельная скейт-площадка появилась в Холмске Сахалинской области
Общество
Самодельная скейт-площадка появилась в Холмске Сахалинской области
pixabay.com  /  fancycrave1

Южно-Сахалинск, 4 августа. Подростки из города Холмска в Сахалинской области самостоятельно соорудили скейт-площадку из подручных материалов.

Ребята развлекаются на треках, построенных их старых досок. Бдительные местные жители засняли развлечение детей на фото. Самодельный скейт-парк появился на улице Портовой. Подростки могут пострадать при использовании ненадежной конструкции, считают горожане.

«Эту коробку для катка сделал местный житель из своих средств. И городу чихать хотелось, что он сам это делал», — возмутился житель Холмска.

В 2021 году на территории Холмского городского округа построят сразу две скейт-площадки, рассказали в районной администрации РИА «Сахалин-Курилы». Парк оснастят флайбоксами, радиусами и другими архитектурными формами для райдеров.

Возведением подобных объектов занимаются не только в Сахалинской области, но и в Москве. Новый скейт-парк появится в Новокосино. Там также возведут детские и спортивные площадки.

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