Заявление замдиректора школы о краже 90 ноутбуков вызвало сомнения у полиции Крыма

Симферополь, 4 августа. Стражи порядка пытаются установить местонахождение учителя информатики из крымского села Левадки. Как стало известно ФАН, мужчина подозревается в крупной краже.

В дежурную часть полиции 3 августа поступило заявление от 35-летней заместителя директора по воспитательной работе МБДОУ «Перовская школа-гимназия». Она попросила принять меры процессуального характера к учителю информатики, который, по ее мнению, украл из учебного заведения 90 ноутбуков импортного производства, восемь системных блоков для персональных компьютеров, один кинопроектор и 24 принтера.

Как сообщили ФАН в пресс-службе МВД по Республике Крым, по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«Мы пока не можем точно установить, была ли совершена кража, — рассказал ФАН источник в местной полиции. — Разобраться в ситуации мешают объективные обстоятельства: обвиняемый учитель информатики пропал. Но есть много сомнений в том, что это он совершил преступление. Возможно, на молодого педагога пытаются списать недостачу».

По рассказу заявительницы, имущество гимназии пропало из кабинета информатики в период с 29 июля по 3 августа. Подозреваемый работник учебного подразделения проживает в селе Укромное по улице Солнечная. Ему через десять дней исполнится 25 лет.

ФАН связался с заявительницей о возможном преступлении, однако та категорически отказалась комментировать ситуацию. Этим женщина лишь укрепила сомнения в правдивости ее заявления.