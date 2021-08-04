Плохой сон и пятна на ладонях могут указывать на развитие цирроза печени

Москва, 4 августа. Некоторые неочевидные признаки могут свидетельствовать о развитии цирроза печени, предупредили медики.

Беспричинное снижение веса, усталость и мышечная атрофия нередко наблюдаются у пациентов на первых стадиях этого заболевания. Тошнота, отсутствие аппетита и боли в области печени также могут свидетельствовать о циррозе. Людям с выступившими над пупком капиллярами в виде паучков, беспокойным сном и красными пятнами на ладонях рекомендуется обратиться к врачу и проверить здоровье печени.

Цирроз на первых стадиях часто проходит без проявления клинических симптомов. Наличие неприятных признаков, как правило, свидетельствует о появлении первых рубцов на органе. В то же время, печень способна к регенерации, поэтому своевременная диагностика может спасти пациента от тяжелых последствий заболевания.

Утолщение фаланг пальцев может указывать на развитие жировой болезни печени. Отказ или умеренное потребление продуктов с сахаром и ароматизаторами поможет предотвратить болезнь.