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Политическая партия «Родина» заручилась поддержкой свыше 5% избирателей
Политика
Политическая партия «Родина» заручилась поддержкой свыше 5% избирателей
Федеральное агентство новостей

Москва, 4 августа. Более 5% российских избирателей готовы проголосовать за партию «Родина» на предстоящих сентябрьских выборах. Об этом свидетельствуют данные опроса.

Политическое объединение не сильно отстает от двух других партий. Рейтинг «Справедливой России» составляет 6,2%, а у ЛДПР — 6,9% потенциальных голосов.

«Единая Россия» занимает лидирующую позицию с результатом в 17,5%. Что касается КПРФ, то партию поддерживают 16,1% избирателей.

Стоит отметить, что другие российские политические партии не сумели преодолеть пятипроцентный барьер. Опрос проводился среди 10 тысяч потенциальных избирателей из 75 регионов России. Специалисты общались с гражданами в телефонном режиме.

Глава ЦИК России Элла Памфилова ранее сообщила о вакцинации сотрудников избирательных участков от коронавируса. По ее словам, прививку сделали уже 47% работников.

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