Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 20:37
20:34
Весь мир
Компания Repsol готова вернуться в Ливию для разработки нефтяных месторождений
20:33
Происшествия
Глава службы безопасности Мосгортранса отстранен из-за ДТП на Боровском шоссе
20:33
Новости Сирии
Глава парламента Сирии заявил о стратегической значимости отношений с Ираном
20:33
Происшествия
Жительница Челябинска посадила ребенка в багажник авто и получила штраф
20:30
Политика
Россия не станет открывать в Грузии участки для голосования на парламентских выборах
20:30
Весь мир
Европоцентризм в культуре: почему африканские памятники не попадают в список ЮНЕСКО
20:28
Весь мир
Le Potentiel Centrafricain: жители ЦАР должны сказать нет французской политике в ЦАР
20:27
Общество
РФПИ заявил о планах по увеличению мощностей производства «Спутника V»
20:27
Политика
Возможна ли нормализация отношений России и Грузии, обсудят в медиацентре «Патриот»
20:27
Африка
Президент Руанды призвал к популяризации языка суахили
Все новости

Боевики пытаются сорвать национальный диалог ЦАР
Африка
Боевики пытаются сорвать национальный диалог ЦАР
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 4 августа. Боевики запугивают население Центральноафриканской Республики в попытке дестабилизировать обстановку и сорвать национальный диалог. Издание Le Potentiel Centrafricain связывает это с желанием малочисленных отрядов бандформирований надавить на официальные власти и обеспечить себе амнистию.

Присутствие в ЦАР миссии ООН, контингент которой находится в стране с апреля 2014 года, не решает всего комплекса проблем поддержания безопасности и стабильности. Более того, неоднократно заключавшиеся договоренности между бандформированиями и Банги регулярно нарушаются первыми. Как, например, Хартумское соглашение, которое значительно снизило уровень напряженности, но точку в конфликте ожидаемо не поставило.

Действующий президент государства Фостен-Арканж Туадера осознает необходимость реформ в вооруженных силах. В первую очередь, потребность уйти от этнического принципа ее формирования и создавать национальную армию.

Противостояние боевиков 3R, которые входят в конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), и официального правительства еще не закончено. Радикалы пытаются воспрепятствовать проведению республиканского диалога и вынуждают власти действовать более оперативно и жестко.

Ранее члены бандформирования атаковали деревню рядом с границей Чада и Камеруна. В результате штурма погибли шесть человек, еще несколько получили ранения.

Вернуться назад

Все новости / Африка / Боевики пытаются сорвать национальный диалог ЦАР
боевики африка цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru