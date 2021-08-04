Боевики пытаются сорвать национальный диалог ЦАР

Банги, 4 августа. Боевики запугивают население Центральноафриканской Республики в попытке дестабилизировать обстановку и сорвать национальный диалог. Издание Le Potentiel Centrafricain связывает это с желанием малочисленных отрядов бандформирований надавить на официальные власти и обеспечить себе амнистию.

Присутствие в ЦАР миссии ООН, контингент которой находится в стране с апреля 2014 года, не решает всего комплекса проблем поддержания безопасности и стабильности. Более того, неоднократно заключавшиеся договоренности между бандформированиями и Банги регулярно нарушаются первыми. Как, например, Хартумское соглашение, которое значительно снизило уровень напряженности, но точку в конфликте ожидаемо не поставило.

Действующий президент государства Фостен-Арканж Туадера осознает необходимость реформ в вооруженных силах. В первую очередь, потребность уйти от этнического принципа ее формирования и создавать национальную армию.

Противостояние боевиков 3R, которые входят в конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), и официального правительства еще не закончено. Радикалы пытаются воспрепятствовать проведению республиканского диалога и вынуждают власти действовать более оперативно и жестко.

Ранее члены бандформирования атаковали деревню рядом с границей Чада и Камеруна. В результате штурма погибли шесть человек, еще несколько получили ранения.