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В Совфеде отреагировали на отказ ОБСЕ присылать наблюдателей на выборы в Госдуму

  /   Обновлено: 04 августа 2021 18:34
Политика
В Совфеде отреагировали на отказ ОБСЕ присылать наблюдателей на выборы в Госдуму
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Москва, 4 августа. Отсутствие или присутствие наблюдателей от ОБСЕ не определяют легитимность и демократичность выборов, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Количественные ограничения для представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека связаны исключительно с антиковидными мероприятиями, передает слова вице-спикера РИА Новости.

«Более того, квота для БДИПЧ ОБСЕ, опять же, насколько мне известно, была максимально возможной в сложившихся обстоятельствах, никакой дискриминации», — отметил представитель Совфеда.

Ранее сообщалось, что ОБСЕ отказалась отправлять наблюдателей на думские выборы, которые состоятся в сентябре этого года в России.

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