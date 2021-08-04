В Совфеде отреагировали на отказ ОБСЕ присылать наблюдателей на выборы в Госдуму

Москва, 4 августа. Отсутствие или присутствие наблюдателей от ОБСЕ не определяют легитимность и демократичность выборов, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Количественные ограничения для представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека связаны исключительно с антиковидными мероприятиями, передает слова вице-спикера РИА Новости.

«Более того, квота для БДИПЧ ОБСЕ, опять же, насколько мне известно, была максимально возможной в сложившихся обстоятельствах, никакой дискриминации», — отметил представитель Совфеда.

Ранее сообщалось, что ОБСЕ отказалась отправлять наблюдателей на думские выборы, которые состоятся в сентябре этого года в России.