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Врач Алимова заявила, что беременные женщины стали чаще болеть коронавирусом
Общество
Врач Алимова заявила, что беременные женщины стали чаще болеть коронавирусом
pixabay.com  /  Marncom

Москва, 4 августа. Российские медики заметили тенденцию к увеличению количества случаев коронавируса среди беременных женщин.

В начале пандемии беременные женщины болели редко. Коронавирус протекал у них без каких-либо осложнений. В последние месяцы ситуация изменилась. У беременных женщин стали чаще выявлять коронавирус. Во время болезни их состояние может измениться в любую минуту.

«Если в один день пациентка может находиться в стабильном состоянии, то уже на следующий день она с резким ухудшением может быть переведена в реанимационное отделение», — отметила кандидат медицинских наук, главный врач Балашихинского роддома Наталья Алимова, следует из публикации на сайте 360 tv.ru.

Акушер-гинеколог Людмила Ерофеева не видит в этом ничего необычного. Тем более что во время беременности у женщины могут обостряться хронические заболевания. Из-за этого коронавирус протекает сложнее. При COVID-19 есть вероятность, что ребенок родится раньше срока.

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беременные алимова коронавирус
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