Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 19:08
19:05
Общество
Елизавета II первой поздравила Меган Маркл с 40-летием
19:02
Политика
Аналитик Юшков похвалил стратегию России по строительству «Северного потока — 2»
19:02
Происшествия
Обрушение подпорной стены в Красноярске привлекло внимание прокуратуры
19:00
США
Уроки Хиросимы: почему США не признают своей вины за атомные бомбардировки Японии
18:58
Общество
Звездный диетолог рассказала, с чем лучше сочетать грибы при правильном питании
18:57
Политика
Глава Института Кавказа в Ереване указал на необходимость русского языка в Армении
18:55
Общество
Посвященный Международному дню дружбы фестиваль «Ай да МЫ!» прошел в Кирове
18:55
Происшествия
ФАН публикует кадры крупного ДТП с участием Mercedes в Калининграде
18:54
Общество
Улицы Владивостока освободят от самовольно установленных гаражей и киосков
18:51
Латинская Америка
В Панаме испугались массового наплыва мигрантов из Южной Америки
Все новости

Онищенко отметил недостаток сырья для производства защитных масок в России
Общество
Онищенко отметил недостаток сырья для производства защитных масок в России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 4 августа. Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко рассказал о качестве выпускаемых в России средств индивидуальной защиты, отметив нехватку нетканого материала для их производства.

В России в 2020 году, по словам Онищенко, был замечен дефицит одноразовых масок. В самом начале пандемии в Москве ежедневно производилось около миллиона средств индивидуальной защиты в день. Депутат Госдумы заявил, что этого равно было не достаточно.

Сейчас ситуация иная. Дефицита уже нет. А что касается качества, то сложно предъявлять претензии к маске, которую через два часа положено выбросить, сказал депутат. Однако все равно СИЗы, которые есть в России, не годятся, например, для операционных. Они ненадежны и неудобны в использовании, объяснил Онищенко. В то же время проблемы производителей можно понять. Есть трудности с сырьем, подчеркнул депутат.

«Проблема, скорее всего, в недостатке сырья, потому что нетканый материал, из которого делаются маски, конечно же, в дефиците», — отметил депутат в беседе с «Общественной службой новостей».

С другой стороны, это хорошая возможность для предпринимателей. Как считает Онищенко, нужно пользоваться моментом. Маски прочно вошли в нашу жизнь, потребность в них будет еще долго.

Появление большого количества индивидуальных масок создало новую проблему с их утилизацией. Российские ученые разрабатывают биопрепарат, который поможет избавляться от одноразовых средств защиты без вреда для окружающей среды.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Онищенко отметил недостаток сырья для производства защитных масок в России
онищенко качество маски
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru