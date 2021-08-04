Онищенко отметил недостаток сырья для производства защитных масок в России

Москва, 4 августа. Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко рассказал о качестве выпускаемых в России средств индивидуальной защиты, отметив нехватку нетканого материала для их производства.

В России в 2020 году, по словам Онищенко, был замечен дефицит одноразовых масок. В самом начале пандемии в Москве ежедневно производилось около миллиона средств индивидуальной защиты в день. Депутат Госдумы заявил, что этого равно было не достаточно.

Сейчас ситуация иная. Дефицита уже нет. А что касается качества, то сложно предъявлять претензии к маске, которую через два часа положено выбросить, сказал депутат. Однако все равно СИЗы, которые есть в России, не годятся, например, для операционных. Они ненадежны и неудобны в использовании, объяснил Онищенко. В то же время проблемы производителей можно понять. Есть трудности с сырьем, подчеркнул депутат.

«Проблема, скорее всего, в недостатке сырья, потому что нетканый материал, из которого делаются маски, конечно же, в дефиците», — отметил депутат в беседе с «Общественной службой новостей».

С другой стороны, это хорошая возможность для предпринимателей. Как считает Онищенко, нужно пользоваться моментом. Маски прочно вошли в нашу жизнь, потребность в них будет еще долго.

Появление большого количества индивидуальных масок создало новую проблему с их утилизацией. Российские ученые разрабатывают биопрепарат, который поможет избавляться от одноразовых средств защиты без вреда для окружающей среды.