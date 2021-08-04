Выборам быть: график голосования в Мали остается неизменным

Бамако, 3 августа. Премьер-министр Республики Мали Шогель Кокалла Маига подтвердил проведение новых президентских и парламентских выборов в установленные сроки.

Первый раунд голосования состоится 27 февраля 2022 года. Таким образом, согласно заявлению правительства, регламентированный в апреле график сохранится без изменений.

Часть политических сил страны скептически относится к обещаниям властей переходного периода. До назначенного времени остается всего восемь месяцев, социальный и экономический кризисы в государстве усиливаются, а случаи нападений со стороны боевиков приобретают систематический характер.

В рамках подготовки к выборам действующее руководство страны намерено создать новую Независимую национальную избирательную комиссию (CENI), в которую одновременно войдут представители политических элит и гражданского общества.

Ранее Шогель Кокалла Маига, назначенный премьер-министром Мали 2 июня 2021 года, сформировал новое правительство, призванное руководить жизнью республики вплоть до возвращения к гражданскому правлению в феврале 2022 года.