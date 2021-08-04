Решение о признании ФБК экстремистской организацией вступило в законную силу

Москва, 4 августа. Организация ФБК1, основанная блогером Алексеем Навальным, окончательно запрещена. Решение об этом вступило в силу после вердикта апелляционного суда.

Отметим, что руководство ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) уже давно покинула пределы России. В отношении них возбуждены уголовные дела.

Прокуратура ранее доказала, что сотрудники ФБК вели деструктивную деятельность для создания условий по дестабилизации общественно-политической обстановки.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.