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Решение о признании ФБК экстремистской организацией вступило в законную силу

  /   Обновлено: 04 августа 2021 18:15
Происшествия
Решение о признании ФБК экстремистской организацией вступило в законную силу
pixabay.com  /  succo

Москва, 4 августа. Организация ФБК1, основанная блогером Алексеем Навальным, окончательно запрещена. Решение об этом вступило в силу после вердикта апелляционного суда.

Отметим, что руководство ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) уже давно покинула пределы России. В отношении них возбуждены уголовные дела.

Прокуратура ранее доказала, что сотрудники ФБК вели деструктивную деятельность для создания условий по дестабилизации общественно-политической обстановки.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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суд экстремизм фбк
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