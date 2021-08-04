Грузинский политолог назвал референдум условием возобновления диалога с Россией

Референдум в Грузии мог бы стать первым шагом по возобновлению диалога между Москвой и Тбилиси. Об этом ФАН заявил директор Центра исламских исследований Кавказа (Грузия) Шота Апхаидзе, комментируя открытое письмо от партии «Альянс патриотов Грузии» в адрес Владимира Путина.

Обращение, опубликованное одним из лидеров партии Ирмой Инашвили на ее странице в Facebook, акцентирует внимание на результатах соцопроса, согласно которому 75,8% жителей Грузии выступают за диалог с Россией, а 69,7% поддерживают военный нейтралитет Грузии. «Альянс патриотов» констатирует, что настроения населения и властей страны полярно противоположны, и призывает к налаживанию диалога между Москвой и Тбилиси.

Шота Апхаидзе отметил, что несмотря на позитивный тон письма, в нем нет ничего кардинально нового.

«Грузинские политики и общественные деятели неоднократно составляли такие письма на протяжении всего периода ухудшения отношений Москвы и Тбилиси, — напомнил эксперт. — Однако они существенно не изменили политическую конфигурацию. Я бы сказал, что новое письмо напоминает о том, что у грузинского народа есть воля и желание восстановить отношения с Россией».

Грузинский политолог подчеркнул, что для восстановления отношений между двумя странами нужен абсолютно другой подход.

«Нужна более креативная политика на уровне народной дипломатии и официальных дипломатических отношений, без которых сложившийся кризис невозможно решить, — заключил собеседник ФАН. — К сожалению, пока ни одна грузинская партия не смогла предложить конкретный механизм восстановления отношений. Повторения того, что у нас общая история и православие, недостаточно».

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Степан Яцко

В качестве возможного решения дипломатического кризиса Апхаидзе предложил проведение референдума в Грузии.

«Надо еще раз доказать, что большинство населения страны не поддерживает безумный евроатлантический курс, — обратил внимание политолог. — После этого оппозиция должна на законодательном уровне найти механизм, чтобы восстановить дипотношения с Россией».

По мнению Апхаидзе, обращение к президенту России само по себе хорошо, но при этом нельзя уходить от реальности.

«Прежде всего, проблемы надо решать в самой Грузии, — заключил политолог. — Кризис в отношениях между нашими странами вызывает, прежде всего, территориальный вопрос. Основная проблема в том, что ни одна грузинская партия не предлагает четкого решения — в новом письме я не увидел ничего нового «в направлении» Абхазии и Южной Осетии. Это очень важно, потому что народ должен знать, что конкретно предлагает партия и какова будет реакция Кремля. Ведь дальнейшая судьба грузинской экономики и наших конфликтных регионов зависит, конечно, от России».

Ранее политолог Олег Матвейчев заявил, что Соединенные Штаты держат Грузию «голодной», чтобы та «была злее» и «гавкала на Москву».