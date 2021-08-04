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Поляки словами Путина отреагировали на планы Варшавы закупить у США танки Abrams
Армия
Поляки словами Путина отреагировали на планы Варшавы закупить у США танки Abrams
wikipedia.org  /  Sgt. Aaron Ellerman, Общественное достояние

Варшава, 4 августа. Решение Министерства обороны Польши закупить в США несколько сотен новых танков M1A2 Abrams вызвало негодование со стороны жителей республики.

По их мнению, Варшава не должна тратить деньги налогоплательщиков на покупку дорогостоящих и бесполезных американских танков. Кроме того, они выразили уверенность, что сотрудничество в оборонной сфере с США уничтожает экономику Польши, передает iReactor.

«И вновь десятки миллиардов будут высосаны из нашей экономики в США. Ну, отлично!» — с негодованием отметил Adam.

«Лишь бы не тратить деньги на развитие подводных лодок», — пишет Kijowski.

Один из пользователей Сети напомнил заявление президента России Владимира Путина о том, что в случае необходимости Москва готова нанести сокрушительный удар по центрам принятия решений.

«Судя по всему, наши политики не ознакомились с военной доктриной Путина, заявившего, что, в случае нападения на Россию, та немедленно ответит ударом по центрам принятия решений агрессора. Так вот, я живу в Варшаве и прошу купить несколько десятков батарей Patriot для защиты от танков Abrams», — написал reksio.

Ранее стало известно, что минобороны Польши планирует закупить у США 250 танков M1A2 Abrams. Сумма контракта составит шесть миллиардов долларов. Он включает поставку самих машин, а также обучение польских военных и обновление инфраструктуры под новые танки.

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путин россия сша польша танки аbrams
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