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Москвичка отправила интимное фото мошенникам для «кастинга в клип Моргенштерна»
Общество
Москвичка отправила интимное фото мошенникам для «кастинга в клип Моргенштерна»
instagram.com  /  @morgen_shtern

Москва, 4 августа. Жительница Москвы попалась на новую уловку мошенников. Аферисты создали сайт, на котором завлекали девушек принять участие в кастинге для съемок в клипе рэпера Моргенштерна.

Одной из жертвой обмана стала 33-летняя москвичка, согласившаяся рассказать свою историю журналистам только под предлогом анонимности. В конце весны она наткнулась на сайт, где якобы искали девушек для съемок в новом клипе скандального рэпера Моргенштерна. На ресурсе предлагалось заполнить анкету, что и сделала пострадавшая.

Спустя пару дней с ней связался человек, который представился организатором кастинга. Он попросил прислать интимное фото под предлогом финального отбора. Жительницу столицы почему-то совсем не смутила просьба и она прислала мошенникам откровенный снимок. Однако вместо приглашения на съемки девушке пришли угрозы — аферисты стали вымогать у нее деньги, угрожая в противном случае разослать этот снимок по Сети.

Сначала москвичка заплатила 20 тысяч рублей, затем еще 10 тысяч. В сумме мошенники обманули любительницу творчества Моргенштерна на 50 тысяч рублей. Несмотря на все выплаты, прекращать шантаж мошенники были не намерены. В итоге, как сообщает канал РЕН ТВ, пострадавшая обратилась в полицию. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.

Сам Моргенштерн пока никак не отреагировал на действия мошенников, которые прикрываются его именем. Музыкант слишком занят поиском соперника для боя. Недавно он подписал контракт с промоушеном Hardcore MMA и его основателем Анатолием Сульяновым.

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мошенники рэпер моргенштерн
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