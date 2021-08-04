Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 19:07
19:05
Общество
Елизавета II первой поздравила Меган Маркл с 40-летием
19:02
Политика
Аналитик Юшков похвалил стратегию России по строительству «Северного потока — 2»
19:02
Происшествия
Обрушение подпорной стены в Красноярске привлекло внимание прокуратуры
19:00
США
Уроки Хиросимы: почему США не признают своей вины за атомные бомбардировки Японии
18:58
Общество
Звездный диетолог рассказала, с чем лучше сочетать грибы при правильном питании
18:57
Политика
Глава Института Кавказа в Ереване указал на необходимость русского языка в Армении
18:55
Общество
Посвященный Международному дню дружбы фестиваль «Ай да МЫ!» прошел в Кирове
18:55
Происшествия
ФАН публикует кадры крупного ДТП с участием Mercedes в Калининграде
18:54
Общество
Улицы Владивостока освободят от самовольно установленных гаражей и киосков
18:51
Латинская Америка
В Панаме испугались массового наплыва мигрантов из Южной Америки
Все новости

Команда Росгвардии стала серебряным призером конкурса «Эльбрусское кольцо-2021»

  /   Обновлено: 04 августа 2021 18:04
Армия
Команда Росгвардии стала серебряным призером конкурса «Эльбрусское кольцо-2021»
Пресс-служба Росгвардии

Москва, 4 августа. Военнослужащие войск национальной гвардии РФ стали серебряными призерами всеармейского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо-2021». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В соревнованиях приняли участие военнослужащие высокогорных подразделений Вооруженных сил России, Федеральной службы охраны и Росгвардии. Они прошли 15 испытаний по альпинистской подготовке в условиях высокогорья.

Военнослужащим Росгвардии удалось установить четыре временных рекорда, которые были достигнуты в ходе преодоления горной полосы препятствий, наведения навесной переправы и совершения марша. Кроме того, альпинисты Росгвардии одержали семь побед в личном первенстве. По итогам конкурса «Эльбрусское кольцо-2021» росгвардейцы уступили первенство военнослужащим Воздушно-десантных войск РФ. Третье место заняли представители Южного военного округа.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие прибыли в Китай для участия в Армейских международных играх. На одном из полигонов Народно-освободительной армии Китая в рамках АрМИ-2021 пройдут конкурсы «Чистое небо», «Суворовский натиск» и «Безопасная среда».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Команда Росгвардии стала серебряным призером конкурса «Эльбрусское кольцо-2021»
россия росгвардия эльбрусское кольцо
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru