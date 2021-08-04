Команда Росгвардии стала серебряным призером конкурса «Эльбрусское кольцо-2021»

Москва, 4 августа. Военнослужащие войск национальной гвардии РФ стали серебряными призерами всеармейского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо-2021». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В соревнованиях приняли участие военнослужащие высокогорных подразделений Вооруженных сил России, Федеральной службы охраны и Росгвардии. Они прошли 15 испытаний по альпинистской подготовке в условиях высокогорья.

Военнослужащим Росгвардии удалось установить четыре временных рекорда, которые были достигнуты в ходе преодоления горной полосы препятствий, наведения навесной переправы и совершения марша. Кроме того, альпинисты Росгвардии одержали семь побед в личном первенстве. По итогам конкурса «Эльбрусское кольцо-2021» росгвардейцы уступили первенство военнослужащим Воздушно-десантных войск РФ. Третье место заняли представители Южного военного округа.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие прибыли в Китай для участия в Армейских международных играх. На одном из полигонов Народно-освободительной армии Китая в рамках АрМИ-2021 пройдут конкурсы «Чистое небо», «Суворовский натиск» и «Безопасная среда».