Волейболистки из России не смогли попасть в полуфинал на Олимпиаде в Токио

Токио, 4 августа. Российские волейболистки потерпели поражение в четвертьфинальной игре на летней Олимпиаде в Токио против команды спортсменок из Бразилии.

Женская сборная России по волейболу упустила шанс попасть в полуфинал Олимпиады из-за поражения в четвертьфинале. Представительницы команды ROC проиграли волейболисткам из Бразилии со счетом 1:3. В ходе игры больше всех очков забили Арина Федоровцева (20) и Ирина Воронкова (18).

Бразильская команда будет бороться за медаль со сборной Южной Кореи 6 августа. Второй полуфинальной парой стали команды из Соединенных Штатов и Сербии. В ходе игр определятся две команды, которые разыграют между собой золотую медаль.

Церемония закрытия Олимпийских игр в Токио запланирована на 8 августа. В этом году все соревнования проходят без зрителей из-за пандемии коронавируса. Россияне участвуют в ОИ-2020 без национального флага и символики из-за действующих санкций WADA, но это не мешает завоевывать медали. Так, синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина взяли 14-е по счету золото в финале дуэтов 4 августа. С победой их поздравил Владимир Путин.