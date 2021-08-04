Путин подписал проект соглашения о двойном гражданстве для жителей Южной Осетии

Москва, 4 августа. Президент России Владимир Путин одобрил проект соглашения о получении двойного гражданства в упрощенном порядке для жителей Южной Осетии.

Министерство иностранных дел РФ выступило автором инициативы. Согласно документу, жители России и Южной Осетии смогут получать двойное гражданство по упрощенной программе. Выходцы одной из стран смогут получить паспорт другой без отказа от уже имеющегося удостоверения личности, следует из проекта соглашения.

Россия является важнейшим партнером Южной Осетии в политической, экономической и военной сферах. Стороны заключили соглашение о глубокой интеграции в 2015 году.