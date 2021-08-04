В Медиагруппе «Патриот» сообщили о начале сотрудничества с изданием «Хорошие новости»

Санкт-Петербург, 4 августа. Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук сообщил о начале сотрудничества объединения с изданием «Хорошие новости Челябинской области».

Проект «Хорошие новости» был создан в 2021 году. Он является единственным изданием в Уральском федеральном округе, новостная повестка которой носит исключительно позитивный характер. Последнего не хватает современному информационному полю, отметили на сайте Медиагруппы «Патриот».

«Хорошие новости» распространяют истории о помощи людям в трудных жизненных ситуациях. Сотрудничество с таким СМИ будет способствовать развитию регионального информационного пространства России, подчеркнул Столярчук.

Ранее в Медиагруппе «Патриот» представили нового партнера. Им стала интернет-газета «Брянские новости».