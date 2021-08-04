Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 19:07
19:05
Общество
Елизавета II первой поздравила Меган Маркл с 40-летием
19:02
Политика
Аналитик Юшков похвалил стратегию России по строительству «Северного потока — 2»
19:02
Происшествия
Обрушение подпорной стены в Красноярске привлекло внимание прокуратуры
19:00
США
Уроки Хиросимы: почему США не признают своей вины за атомные бомбардировки Японии
18:58
Общество
Звездный диетолог рассказала, с чем лучше сочетать грибы при правильном питании
18:57
Политика
Глава Института Кавказа в Ереване указал на необходимость русского языка в Армении
18:55
Общество
Посвященный Международному дню дружбы фестиваль «Ай да МЫ!» прошел в Кирове
18:55
Происшествия
ФАН публикует кадры крупного ДТП с участием Mercedes в Калининграде
18:54
Общество
Улицы Владивостока освободят от самовольно установленных гаражей и киосков
18:51
Латинская Америка
В Панаме испугались массового наплыва мигрантов из Южной Америки
Все новости

В Медиагруппе «Патриот» сообщили о начале сотрудничества с изданием «Хорошие новости»

  /   Обновлено: 04 августа 2021 17:58
Общество
В Медиагруппе «Патриот» сообщили о начале сотрудничества с изданием «Хорошие новости»
Медиагруппа «‎Патриот»

Санкт-Петербург, 4 августа. Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук сообщил о начале сотрудничества объединения с изданием «Хорошие новости Челябинской области».

Проект «Хорошие новости» был создан в 2021 году. Он является единственным изданием в Уральском федеральном округе, новостная повестка которой носит исключительно позитивный характер. Последнего не хватает современному информационному полю, отметили на сайте Медиагруппы «Патриот».

«Хорошие новости» распространяют истории о помощи людям в трудных жизненных ситуациях. Сотрудничество с таким СМИ будет способствовать развитию регионального информационного пространства России, подчеркнул Столярчук.

Ранее в Медиагруппе «Патриот» представили нового партнера. Им стала интернет-газета «Брянские новости».

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Медиагруппе «Патриот» сообщили о начале сотрудничества с изданием «Хорошие новости»
сотрудничество патриот столярчук
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru