Максим Шугалей назвал главные причины высокого доверия жителей Африки к России

Москва, 4 августа. Российский социолог Максим Шугалей совершил новую экспедицию в Африку и поделился впечатлениями от своей поездки.

Глава Фонда защиты национальных ценностей раскрыл некоторые детали экспедиции в интервью изданию «Политика Сегодня». Шугалей сообщил, что она проводилась в «нестандартном ключе» и с определенного момента приобрела личный характер. Социолог отметил, что его новая поездка в Африку еще раз подтвердила благожелательное отношение жителей этого континента к России.

По словам Шугалея, жители Африки называют РФ страной доброй, но при этом справедливой и сильной, которая придет на помощь в беде и накажет врагов за совершенные злодеяния.

«После того, как наша страна смогла вызволить несколько тысяч незаконно задержанных граждан из Ливии, у африканских стран не должно было остаться сомнений, что наши могут все и своих не бросают», — объяснил руководитель ФЗНЦ.

По словам Шугалея, многие страны Африки находятся в бедственном положении, но их граждане относятся к России более чем позитивно, как и несколько десятилетий назад.

«По-прежнему наблюдается очень дружелюбное отношение к России. Оно сформировано на базе того, что было в Советском Союзе. Та помощь со стороны СССР до сих пор жива в умах и сердцах людей, идет прямая ассоциация с русскими людьми. Они (граждане стран Африки. — Прим. ред.) ждут и говорят: «помогите, помогите, мы только вам доверяем"», — подчеркнул Шугалей главные причины положительного восприятия России и россиян жителями африканских стран.

Ранее стало известно о прибытии главы ФЗНЦ в Африку для проведения нового социологического исследования, результаты которого будут опубликованы после возращения Шугалея из этой рабочей поездки.