Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 августа 19:06
19:05
Общество
Елизавета II первой поздравила Меган Маркл с 40-летием
19:02
Политика
Аналитик Юшков похвалил стратегию России по строительству «Северного потока — 2»
19:02
Происшествия
Обрушение подпорной стены в Красноярске привлекло внимание прокуратуры
19:00
США
Уроки Хиросимы: почему США не признают своей вины за атомные бомбардировки Японии
18:58
Общество
Звездный диетолог рассказала, с чем лучше сочетать грибы при правильном питании
18:57
Политика
Глава Института Кавказа в Ереване указал на необходимость русского языка в Армении
18:55
Общество
Посвященный Международному дню дружбы фестиваль «Ай да МЫ!» прошел в Кирове
18:55
Происшествия
ФАН публикует кадры крупного ДТП с участием Mercedes в Калининграде
18:54
Общество
Улицы Владивостока освободят от самовольно установленных гаражей и киосков
18:51
Латинская Америка
В Панаме испугались массового наплыва мигрантов из Южной Америки
Все новости

Турецкие актрисы попросили помочь их стране в тушении пожаров

  /   Обновлено: 04 августа 2021 17:55
Общество
Турецкие актрисы попросили помочь их стране в тушении пожаров
Федеральное агентство новостей  /  @handemiyy /@elcinsangu

Анкара, 4 августа. Турецкие знаменитости просят международное сообщество помочь их родной стране в борьбе с лесными пожарами. Актрисы Ханде Эрчел и Эльчин Сангу обратились к другим государствам.

Эрчел, снимавшаяся в сериалах «Королек — птичка певчая» и «Черная жемчужина», опубликовала пост о пожарах на своей странице в Instagram. Знаменитость адресовала призыв всем странам, которые могут помочь Турции. По ее словам, стране не хватает самолетов.

«Мы потеряли восемь человек, очень много животных и наши леса. Пожалуйста, помогите нам!!!» — написала актриса.

Сангу, появлявшаяся в сериалах «Бесценное время», «История одной любви» и других проектах, тоже опубликовала пост, посвященный пожарам, в Instagram. Актриса назвала происходящее в Турции ужасным.

«Огонь уничтожает жизни, дома, тысячи бедных диких животных, домашних животных и огромное количество травы и лесов, которым понадобится много времени, чтобы вырасти снова», — подчеркнула турецкая знаменитость.

По словам Сангу, ветер усугубляет ситуацию с огнем. Актриса добавила, что Турции нужны оборудование и спасатели, чтобы победить пожары, пишет «Вечерняя Москва».

Лесные пожары бушуют в Турции более недели. С 28 июля удалось ликвидировать 129 из 138 очагов, однако огонь по-прежнему не потушен окончательно. Израиль предлагал Турции помощь, но Анкара отказалась принимать ее.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Турецкие актрисы попросили помочь их стране в тушении пожаров
турция пожары актрисы эрчел сангу
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru