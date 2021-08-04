Турецкие актрисы попросили помочь их стране в тушении пожаров

Анкара, 4 августа. Турецкие знаменитости просят международное сообщество помочь их родной стране в борьбе с лесными пожарами. Актрисы Ханде Эрчел и Эльчин Сангу обратились к другим государствам.

Эрчел, снимавшаяся в сериалах «Королек — птичка певчая» и «Черная жемчужина», опубликовала пост о пожарах на своей странице в Instagram. Знаменитость адресовала призыв всем странам, которые могут помочь Турции. По ее словам, стране не хватает самолетов.

«Мы потеряли восемь человек, очень много животных и наши леса. Пожалуйста, помогите нам!!!» — написала актриса.

Сангу, появлявшаяся в сериалах «Бесценное время», «История одной любви» и других проектах, тоже опубликовала пост, посвященный пожарам, в Instagram. Актриса назвала происходящее в Турции ужасным.

«Огонь уничтожает жизни, дома, тысячи бедных диких животных, домашних животных и огромное количество травы и лесов, которым понадобится много времени, чтобы вырасти снова», — подчеркнула турецкая знаменитость.

По словам Сангу, ветер усугубляет ситуацию с огнем. Актриса добавила, что Турции нужны оборудование и спасатели, чтобы победить пожары, пишет «Вечерняя Москва».

Лесные пожары бушуют в Турции более недели. С 28 июля удалось ликвидировать 129 из 138 очагов, однако огонь по-прежнему не потушен окончательно. Израиль предлагал Турции помощь, но Анкара отказалась принимать ее.