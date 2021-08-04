Пьяный майор полиции размахивал «корочкой» перед ДПС после погони в Приморье

Владивосток, 4 августа. В отношении руководителя специального приемника для задержанных был составлен административный протокол за езду в состоянии алкогольного опьянения. Как стало известно ФАН, офицер официально отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

3 августа примерно в 22:50 в дежурную часть ОМВД по городу Артему приехали сотрудники ДПС ГИБДД. Они доставили в отдел своего пьяного коллегу и приложили рапорт.

В нем они указали, что 37-летний майор полиции, который занимает должность временного исполняющего начальника специального приемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, опасно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Они также доложили, что офицер вел себя вызывающе и отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

«Двое наших сотрудников патрулировали улицы города Артем, — рассказала ФАН источник в правоохранительных органах. — В их задачу входило обеспечение безопасности дорожного движения и выявление лиц, подозреваемых в управлении транспортными средствами в состоянии алкогольном опьянении. На улице Кирова недалеко от дома 83 сотрудники ДПС увидели вилявшую по дороге иномарку. Как только водитель обратил внимание, что перед ним — блюстители закона, он снизил скорость и поехал очень правильно».

Сотрудники ГАИ по опыту сразу поняли, что с водителем автомашины что-то нечисто. Они попытались остановили машину. Но получилось это не сразу — нетрезвый страж порядка попытался скрыться на большой скорости от сотрудников ДПС.

«В конце концов из двери вывалился пьяный мужчина. Он достал корочку сотрудника полиции и стал ею размахивать рядом с лицами стражей порядка. Он думал, что серьезное правонарушение, которое могло привести к смерти участников дорожного движения, сойдет ему с рук, потому что он тоже сотрудник МВД», — дополнил источник.

Однако силовиков не впечатлили пьяные разглагольствования коллеги. Они предложили майору пройти медицинское освидетельствование, однако тот отказался.

По данному факту были составлены административные протоколы о нарушении статей 12.26 КОАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и «Невыполнение законного требования сотрудника полиции, должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, об остановке транспортного средства».

Пока виновник нарушения ПДД не уволен с работы. В отношении него проводится служебная проверка полковником внутренней службы региона. Скорее всего, руководитель специального учреждения, который служит в органах правопорядка с апреля 2004 года, будет уволен из органов.