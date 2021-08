Российский ФБР добивается расследования смерти младенца и отца, убитых полицией США

Вашингтон, 4 августа. Активисты в США возмущены гибелью афроамериканского младенца, который получил смертельное ранение, когда офицеры полиции пытались задержать его отца. В результате действий полицейских, мужчина и его сын были убиты.

Сообщается, что 4 мая полиция штатов Луизиана и Миссисипи преследовала автомобиль 30-летнего афроамериканца Эрика Смита. Его подозревали в двойном убийстве и похищении своего четырехмесячного сына. Погоня длилась несколько часов и закончилась скоротечной перестрелкой: Смит открыл огонь по правоохранителям и был убит на месте, а его сын ЛаМэлло Паркер получил огнестрельное ранение и умер в больнице несколько часов спустя.

#BREAKING Biloxi Police confirm Eric Derell Smith’s 4-month old son died in the hospital this morning.



Smith had his baby with him during a police chase that started in Baton Rouge.



Smith died in gunfire off the I-10 in Biloxi. He is suspected of double murder in LA.@WLOX pic.twitter.com/2glpJqltQC