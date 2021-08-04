Российский ФБР добивается расследования смерти младенца и отца, убитых полицией США

Вашингтон, 4 августа. Активисты в США возмущены гибелью афроамериканского младенца, который получил смертельное ранение, когда офицеры полиции пытались задержать его отца. В результате действий полицейских, мужчина и его сын были убиты.

Сообщается, что 4 мая полиция штатов Луизиана и Миссисипи преследовала автомобиль 30-летнего афроамериканца Эрика Смита. Его подозревали в двойном убийстве и похищении своего четырехмесячного сына. Погоня длилась несколько часов и закончилась скоротечной перестрелкой: Смит открыл огонь по правоохранителям и был убит на месте, а его сын ЛаМэлло Паркер получил огнестрельное ранение и умер в больнице несколько часов спустя.

#BREAKING Biloxi Police confirm Eric Derell Smith’s 4-month old son died in the hospital this morning.



Smith had his baby with him during a police chase that started in Baton Rouge.



Smith died in gunfire off the I-10 in Biloxi. He is suspected of double murder in LA.@WLOX pic.twitter.com/2glpJqltQC — Andrés Fuentes (@news_fuentes) May 4, 2021

«Как только расследование будет завершено, вся информация будет направлена в окружную прокуратуру для дальнейшего рассмотрения», — заявил после случившегося Крис Дебак, представитель полицейского управления города Билокси, которое занялось расследованием.

#BREAKING Mississippi Highway Patrol and other agencies have the crime scene tape up around the area where they stopped a suspected murder from Baton Rouge.



The suspect started a police chase from Baton Rouge with a child and was stopped on the I-10 East in Biloxi.@WLOX pic.twitter.com/yOziNi8Z5n — Andrés Fuentes (@news_fuentes) May 3, 2021

Несмотря на обещания, спустя три недели после начала расследования полиция так и обнародовала информацию о том, кто выпустил пулю, которая смертельно ранила ребенка. В связи с этим общественные активисты в Миссури обвиняют управление полиции в попытке скрыть результаты расследования, чтобы избежать ответственности за гибель младенца.

«Мы хотим провести последовательный, правдивый разговор о том, что произошло и как этого можно было избежать. Точка. Если бы это был белый мужчина с белым ребенком, сделали бы они то же самое?» — говорит член Black Lives Matter в Миссисипи Анастасия Доктор.

Global Look Press / Damairs Carter/MediaPunch via ww / www.imago-images.de

Активисты считают, что полицейские должны понести ответственность за гибель ЛаМэлло Паркера, так как знали, что он находится в автомобиле вместе с отцом, — однако никак не попытались избежать эскалации конфликта и уговорить Эрика Смита сдаться властям.

«Зная, что в машине был младенец, где были их сердца? Где же эмпатия? Где забота о черных жизнях, которые были в этом автомобиле? Полное пренебрежение к жизни чернокожих», — говорит активист Реджинальд Верджил.

Инициативная группа российского правозащитного Фонда борьбы с репрессиями, который был создан при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина, поддерживает требования активистов о проведении объективного расследования обстоятельств трагедии. В связи с этим сотрудники фонда направили официальные запросы властям США с требованием дать адекватную оценку этому случаю полицейского произвола.