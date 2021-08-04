Елену Проклову засняли во время страстного поцелуя с женатым коллегой

Москва, 4 августа. Актриса Елена Проклова вновь вызвала массу критики в свой адрес. Звезду осудили за фривольное поведение на публичном мероприятии, где она неприкрыто ластилась к женатому коллеге.

После скандальных признаний за жизнью Елены Прокловой стали следить особенно пристально. Еще несколько лет назад актриса в интервью просила прощения у всех жен, с чьими мужьями крутила романы. А весной она со слезами на глазах в студии «Секрета на миллион» рассказала, что стала жертвой сексуального насилия в 15 лет.

После выхода выпуска в эфир на Проклову обрушилась волна критики. Одни уверяли, что артистка просто решила привлечь к себе внимание «грязной и скользкой темой». Другие же осуждали актрису за превращение федерального канала в кабинет психотерапевта, отмечая, что подобные истории не должны звучать на многомиллионную аудиторию.

Новый снимок, который распространился по Сети, стал поистине сенсационным. Как пишет kp.ru., фотография была сделана на одном из светских мероприятий. В кадре Елена Проклова запечатлена в страстном поцелуе с женатым коллегой Борисом Щербаковым. Фото вызвало новый гнев в адрес артистки.

«Вот так она всегда сама ластится, а потом якобы ее все домогаются! Она со всеми женатыми мужиками флиртует! Скоро на очередном шоу последует ее новые «искренние» признания», — возмутилась пользовательница Сети.

Несмотря на то, что с момента исповеди Прокловой прошло больше четырех месяцев, ее коллеги продолжают высказываться о скандальной истории. Звезда сериала «Каменская» заявила, что в словах актрисы о домогательствах не видит ничего кроме стремления к наживе.