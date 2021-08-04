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Звездный диетолог рассказала, с чем лучше сочетать грибы при правильном питании
Общество
Звездный диетолог рассказала, с чем лучше сочетать грибы при правильном питании
westrussia.org  /  Пресс-служба Калининградского областного историко-художественного музея

Сезон грибов в самом разгаре: именно в августе начинается вторая волна роста, практически в каждом лесу можно встретить осенние опята, сыроежки, белые грибы и волнушки.

Грибники-любители активно собирают урожай, чтобы припасти на долгий зимний период. В беседе с корреспондентом ФАН звездный диетолог Маргарита Королева рассказала о пользе грибов, а также объяснила, с чем их лучше сочетать при правильном питании.

«Сезон грибов — это замечательное время, когда можно со знатоком грибов ходить по лесу и действительно начать разбираться, что растет в лесу, какие бывают грибы и какие из них съедобные. Грибы — очень полезный продукт, поскольку они содержат большое количество растительного белка, насыщенных жиров, большое количество сложных углеводов. К слову, богатый по питательной ценности продукт, который будет полезен как в сезон, так и в сушеном виде (заготовки на зимний и осенний период)», — рассказала диетолог.

Звездный диетолог рассказала, с чем лучше сочетать грибы при правильном питании
pixabay.com  / 

Маргарита Королева отметила, что грибы можно использовать как в разнообразном, насыщенном питании, так и в веганском и вегетарианском, при котором из-за отказа от мяса в организме не хватает белка.

«Белок — важная составляющая нашего питания, потому как является строительным материалом и источником кислот. Но только если у человека нет индивидуальной непереносимости грибов. Их очень хорошо сочетать с овощными салатами, гарнирами», — добавила собеседница ФАН.

Перед приготовлением грибы необходимо варить, желательно в подсоленной воде, подчеркнула Королева. После этого их можно запечь в сочетании с зеленью и овощами либо поджарить на сковороде тоже с добавлением овощей.

«Раз в неделю вполне достаточно добавлять в рацион грибы, получать удовольствие от аромата, связанного с наличием экстрактивных веществ в составе грибов», — резюмировала диетолог.

Ранее диетолог-эндокринолог Анжелика Чиж сообщила, что похудеть возможно даже во сне, для этого необходимо следовать некоторым правилам. По ее словам, во время сна человек может сбросить около 300 граммов.

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королева похудение грибы диетолог
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