Российские синхронистки выиграли золото на Олимпиаде-2020. События дня

Российские синхронистки выиграли золото на Олимпиаде-2020 Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золото летних Олимпийских игр в соревновании дуэтов. Второе место досталось китаянкам Сюэчэнь Хуан и Вэньянь Сунь. Бронза у представительниц Украины Марты Фединой и Анастасии Савчук. Это 14-я награда высшего достоинства, завоеванная россиянами на Олимпиаде в Токио. Кроме того, в активе отечественной команды 21 серебряная и 18 бронзовых медалей. Отметим, Ромашина стала самой титулованной синхронисткой в мире, завоевав шестую золотую медаль Олимпийских игр. Кроме того, спортсменка является 21-кратной чемпионкой мира и 13-кратной чемпионкой Европы.

Аксенов жестко потребовал отставки главы сельсовета в Крыму Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым / Председателю Песчановского сельсовета в Крыму следует покинуть свою должность после самовольного ослабления коронавирусных ограничений, заявил глава республики Сергей Аксенов. Напомним, председатель сельсовета наделила себя полномочиями ослабить ограничения и разрешить работу заведений общепита после 23:00 по местному времени. Аксенов не поддержал такую инициативу. Глава Республики Крым постоянно находится в тесном контакте с жителями региона. Они могут обратиться к Аксенову напрямую.