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Российские синхронистки выиграли золото на Олимпиаде-2020. События дня

  /   Обновлено: 04 августа 2021 19:36
ФАН-ТВ
Российские синхронистки выиграли золото на Олимпиаде-2020. События дня
Global Look Press  /  Xia Yifang/XinHua

Российские синхронистки выиграли золото на Олимпиаде-2020

Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золото летних Олимпийских игр в соревновании дуэтов. Второе место досталось китаянкам Сюэчэнь Хуан и Вэньянь Сунь. Бронза у представительниц Украины Марты Фединой и Анастасии Савчук. Это 14-я награда высшего достоинства, завоеванная россиянами на Олимпиаде в Токио. Кроме того, в активе отечественной команды 21 серебряная и 18 бронзовых медалей. Отметим, Ромашина стала самой титулованной синхронисткой в мире, завоевав шестую золотую медаль Олимпийских игр. Кроме того, спортсменка является 21-кратной чемпионкой мира и 13-кратной чемпионкой Европы.

Аксенов жестко потребовал отставки главы сельсовета в Крыму

Российские синхронистки выиграли золото на Олимпиаде-2020. События дня
Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым  / 

Председателю Песчановского сельсовета в Крыму следует покинуть свою должность после самовольного ослабления коронавирусных ограничений, заявил глава республики Сергей Аксенов. Напомним, председатель сельсовета наделила себя полномочиями ослабить ограничения и разрешить работу заведений общепита после 23:00 по местному времени. Аксенов не поддержал такую инициативу. Глава Республики Крым постоянно находится в тесном контакте с жителями региона. Они могут обратиться к Аксенову напрямую.

Москва выделила 36 миллионов рублей создателям кинообразов города

Российские синхронистки выиграли золото на Олимпиаде-2020. События дня
Агентство городских новостей Москва  / Софья Сандурская

Гранты Москвы за создание образа города в кино и его популяризацию получили создатели восьми кинофильмов на общую сумму 35 млн рублей. Соответствующий приказ городского Департамента культуры опубликован на сайте мэрии. Список получателей и присужденные им суммы составили в «Москино» по итогам конкурса. Соискатели грантов провели съемки на территории узнаваемых и широко известных общественных пространств столицы, отражающих историческую и культурную самобытность города. Такие эпизоды должны были составлять не менее 10% от общего хронометража фильмов.

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