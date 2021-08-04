Отец ребенка-аутиста, которого не пустили в аквапарк, отказался принимать извинения

Директор аквапарка «XXI век» в городе Волжский Григорий Газарян связался с отцом 14-летнего подростка-аутиста, которого накануне не пустили в бассейн из-за болезни, и предложил мирно разрешить конфликт. Об этом рассказал источник в спортивно-оздоровительном комплексе. Однако Газарян предложил не посещение аквапарка, а бесплатное проживание на одни сутки в специальном домике на территории комплекса для семейного отдыха — с бассейном, сауной, игровыми площадками. Отец Дамира — Александр Ш. — отказался, сказав, что им этот вариант не интересен.

«Руководство парка продолжает настаивать на своей правоте, считая, что родители повели себя безответственно, так как хотели пройти с больным ребенком на объект повышенной опасности. Но чтобы уладить конфликт, вызвавший большой общественный резонанс, предложили альтернативный вид отдыха — более безопасный, по мнению директора», — рассказал источник ФАН.

На данный момент на предприятии продолжают работать сотрудники прокуратуры. В качестве доказательства своей правоты директор предложил прокуратуре видео с камер наблюдения, на котором запечатлено общение управляющего аквапарком с родителями мальчика.

«У нас действительно предусмотрены скидки для инвалидов. Но это касается людей с ограниченными возможностями, а не с заболеваниями, при которых человек не может контролировать свое поведение. Посещение аквапарка для людей этой группы сопряжено с дополнительным риском. Поэтому руководитель даже похвалил персонал за то, что вовремя рассмотрели опасность и предупредили ее», — продолжает собеседник.

Ранее прокуратура Волгоградской области сообщила, что организована надзорная проверка в связи с публикациями в СМИ о том, что в городе Волжском в аквапарк не пустили семью с ребенком-инвалидом.