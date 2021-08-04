Политолог Искандарян: Армянским властям нет нужды сотрудничать с оппозицией

Премьер-министром Армении вновь стал Никол Пашинян. Фракция «Гражданский договор», которая получила в парламенте нового созыва абсолютное большинство мандатов, выдвинула его на этот пост, а глава республики Армен Саркисян согласовал. Значит ли это, что российско-армянские отношения кардинально изменятся? Удастся ли правящей партии наконец-то договориться с оппозицией? Как обстоят дела в Нагорном Карабахе? На эти и другие вопросы ответил директор Института Кавказа в Ереване, армянский политолог Александр Искандарян в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Формирование парламента Армении по факту не закончилось: еще не назначены все вице-спикеры, также идет обсуждение кандидатуры вице-спикера от оппозиции. Как сказал Искандарян, сотрудничества между правящей партией и другими фракциями нет. Оппозиция, по его мнению, слишком радикальна, это отражает поляризацию в обществе. Политолог уверен, что властям нет нужды сотрудничать с оппозицией, ведь большинство голосов в парламенте все равно у «Гражданского договора».

«В первые дни заседаний парламента оппозиция большей частью не участвует — они протестуют против некоторых вещей. Сейчас спикеры, вице-спикеры избираются 71 голосом членов партии «Гражданский договор», этого достаточно, чтобы ими управлять. Поэтому сотрудничество с оппозицией формально. Правящей партии оно не нужно совсем, они и сами могут принимать решения», — объяснил политолог.

При этом он отметил, что какие бы изменения не происходили в парламенте, на отношения России и Армении кардинальным образом это не повлияет, поскольку стратегическое партнерство с РФ гораздо важнее, чем отдельная персона у власти.

«В Армении за последние 30 лет независимости были четыре лидера. Они все очень разные люди: по возрасту, по образованию, по месту происхождения — в общем, разные по всем параметрам. Но при этом политика в области армяно-российских отношений была одной, потому что она обуславливается интересом сотрудничества между странами», — сказал Искандарян.

Федеральное агентство новостей / Петр Краснов

На сегодняшний день основным вызовом для нового Правительства Армении, по мнению политолога, является разрешение ситуации на границе с Азербайджаном, ведь несмотря на то, что война закончилась, конфликт продолжается. У линии разграничения часто раздается стрельба. Сейчас на первый план выходит безопасность границ. В самом Нагорном Карабахе безопасность хоть и обеспечивается российскими миротворцами, но остро стоит вопрос о дальнейшей жизни там местных жителей.

«Там ситуация аномии: когда старые правила умерли, а новые не родились. Люди не понимают перспективы. Из Баку постоянно раздаются дискуссии, что проблем нет, но ведь люди не собираются становиться гражданами Азербайджана, они живут в Карабахе и будущее свое они теперь плохо представляют. Надеюсь, что начнется процесс попытки определения судьбы этих людей с учетом их воли. Но сегодня трудно представить решение этой проблемы, она в подвешенном состоянии, мягко говоря, годы», — сказал он.

Относительно появления дополнительных российских военных баз в Армении Искандарян выразил сомнение. Он объяснил свою точку зрения тем, что существующая российская база в Гюмри реально расширяется на юг.