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Глава Марий Эл осмотрел лабораторию местного асфальтобетонного завода
Экономика
Глава Марий Эл осмотрел лабораторию местного асфальтобетонного завода
kremlin.ru  /  Kremlin.ru / CC BY 4.0

Марий Эл, 4 августа. Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев побывал на асфальтобетонном заводе «Автодор М». Он оценил налаженное производство и качество выпускаемой продукции.

Гендиректор завода Олег Малов продемонстрировал Евстифееву асфальтосмесительную установку и лабораторию испытания образцов дорожного полота, сообщает «Медиапоток».

Производительность установки равняется 165 т/час, на предприятии предусмотрен автоматический цикл, а также применяются различные современные технологии, рассказал Малов. Открытие подобных производств важно для республики, так как перевозка материалов становится причиной нарушения технологий, отметил Евстифеев. Он также обратил внимание, что технологии должны влиять на качество и долговечность асфальтобетона.

Западные санкции против России ускорили развитие отечественной нефтехимии. Задача импортозамещения в нефтехимической промышленности РФ решается с большими успехами.

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