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Политолог Рар рассказал о последствиях перехода Донбасса под контроль Киева

  /   Обновлено: 04 августа 2021 17:23
Политика
Политолог Рар рассказал о последствиях перехода Донбасса под контроль Киева
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 4 августа. США и Европа боятся, что переход Донбасса под контроль Киева на правах особого статуса сподвигнет другие регионы страны также "взять курс" на РФ, считает политолог Александр Рар.

Запад отлично понимает, что ЛДНР не станет смотреть в сторону Украины, ведь население Донбасса мало чем отличается от жителей Крыма. Об этом изданию «Украина.ру» сообщил немецкий политолог Александр Рар.

Он уверен, что США будут препятствовать мирному разрешению ситуации, особенно в пользу России. Если сделать геополитический анализ западных стран за последние 30 лет, становится очевидным, что Запад опасается, что с таким количеством примкнувших территорий Россия может вновь обрести статус Империи и усилить влияние на Европу.

«Вот против этого идет ожесточенная борьба уже тридцать лет, уже с эпохи Ельцина, а не Путина. Вот в чем проблема, поэтому американцы будут использовать тоже Украину в этом отношении, как таран сдерживания России, и многие силы на Западе в том числе, и в Германии, и Франции — тоже это будут делать», — заявил Рар.

Ранее Министерство иностранных дел Германии сделало заявление на фоне активизации боестолкновений на Украине. По мнению МИД ФРГ, Украина должна ввести «формулу Штайнмайера» в свое законодательство. Формула является четким указанием в очередности действий по реализации Минских соглашений. Помощник госсекретаря США Джордж Кент, в свою очередь, сделал прямо противоположное заявление о том, что американцы возражают против этого руководства.

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Все новости / Политика / Политолог Рар рассказал о последствиях перехода Донбасса под контроль Киева
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