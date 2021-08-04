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СК начал проверку по факту второй беременности родившей в 13 жительницы Железногорска
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СК начал проверку по факту второй беременности родившей в 13 жительницы Железногорска

  /   Обновлено: 04 августа 2021 17:21
Происшествия
СК начал проверку по факту второй беременности родившей в 13 жительницы Железногорска
pixabay.com

Железногорск, 4 августа. Родившая от 10-летнего школьника подросток объявила о своей второй беременности. Отцом на этот раз стал молодой человек из Самарской области.

Девушка сомневалась, стоит ли оставлять ребенка, поскольку уже растит малолетнюю дочь. Однако позже она заявила, что прерывать беременность не будет.

«Хоть во мне сейчас и обычное скопление клеток, не ребенок, но все же очень жалко прерывать чью-то жизнь», — написала девочка на своей странице в Instagram.

Подросток утверждает, что решение было принято осознанно — ее старшему ребенку на момент рождения младшего будет уже два года, что значительно облегчает задачу. Кроме того, Дарья сообщила о том, что она уже готова приобрести собственную квартиру.

Отцом ребенка является 17-летний молодой человек из Самарской области. В данный момент следственный комитет проводит проверку по факту вступления в интимную связь с несовершеннолетней. Также устанавливается точное местоположение молодого человека.

Напомним, что в январе 2020 года малолетняя мать стала фигуранткой скандала — она заявила, что беременна от 10-летнего мальчика. Позже подросток изменила свои показания и сказала, что была изнасилована.

Ранее школьница выпрыгнула с четвертого этажа для спасения от домогательств пьяного отца. Девушка госпитализирована с переломом позвоночника.

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