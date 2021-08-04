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«Тяжелая медаль»: синхронистка Колесниченко поделилась эмоциями после победы на Олимпиаде

  /   Обновлено: 04 августа 2021 17:24
Спорт
«Тяжелая медаль»: синхронистка Колесниченко поделилась эмоциями после победы на Олимпиаде
instagram.com  /  @kolesnichenko_svetlana

Токио, 4 августа. Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Колесниченко дала ФАН первый комментарий после победы на летних Играх в Токио.

Колесниченко завоевала золото в дуэте со Светланой Ромашиной. Синхронистки принесли 14-ю золотую медаль в копилку сборной России.

«Может показаться, что немножко скованные эмоции у нас, но это не так на самом деле. Мы очень счастливы и рады, что получился такой результат, потому что это были долгие пять лет, тяжелые пять лет — пандемия, перенос Олимпийских игр. Наверное, очень тяжелая медаль получилась», — отметила двукратная олимпийская чемпионка.

«Тяжелая медаль»: синхронистка Колесниченко поделилась эмоциями после победы на Олимпиаде
Global Look Press  / Xia Yifang/XinHua

По словам Колесниченко, сейчас они с Ромашиной не могут до конца раскрыть свои эмоции, поскольку впереди их еще ждут выступления. Синхронистка пояснила, что им с коллегой, ставшей шестикратной олимпийской чемпионкой, нужно сдерживать свою энергию.

«Я думаю, если все будет хорошо, то она выплеснется немножко позже, поэтому самое главное — огромные слова благодарности всем нашим тренерам. Правда, мы счастливы! Мы довольны своим выступлением. Прекрасные оценки, так что чувствуем себя замечательно. Последние денечки, последние рывочки у нас остались. Пока продолжаем работать дальше, но безумно рады этой медали!» — подытожила спортсменка.

Президент России Владимир Путин уже поздравил Колесниченко и Ромашину с победой на Олимпиаде в Токио. Глава государства отметил, что синхронистки покорили болельщиков мастерством, грацией и обаянием.

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токио олимпиада колесниченко синхронное плавание
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