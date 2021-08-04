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Протасевич рассказал об испуге Тихановской после предложения свергнуть Лукашенко силой

  /   Обновлено: 04 августа 2021 17:36
Политика
Протасевич рассказал об испуге Тихановской после предложения свергнуть Лукашенко силой
tsikhanouskaya.org  /  Светлана Тихановская

Минск, 4 августа. Экс-кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская испугалась, когда ей предложили организовать насильственный переворот, заявил блогер Роман Протасевич.

О реакции Тихановской на поступившее ей предложение свергнуть силой президента Белоруссии Александра Лукашенко сооснователь признанного на территории республики экстремистским Telegram-канала Nexta рассказал в интервью литовскому оппозиционеру Альгидрасу Палецкису. По словам блогера, сама команда Тихановской к попыткам насильственного свержения власти в 2020 году непричастна. Реальные организаторы массовых беспорядков через Протасевича просто уведомили ее, что возможен такой вариант развития событий.

«Я в принципе лично знал многих людей, которые говорили о попытке насильственного переворота, то есть вот эти заговорщики, я действительно знал многих из них. В принципе этот военный заговор, переворот, планировался не структурами Тихановской, не самой Тихановской, не ее представителями. Когда лично сообщил об этом (о сценарии насильственного свержения власти. — Прим. ФАН) Светлане, она, скорее, испугалась и, если честно, ничего конкретного не сказала», — признался блогер Палецкису.

Роман Протасевич был задержан в Минске после инцидента с посадкой самолета ирландской компании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Сооснователь канала Nexta вскоре после задержания начал активно сотрудничать со следствием и признался в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды. Также он неоднократно подчеркивал, что белорусские силовики относились к нему предельно тактично, а единственные причиненные травмы были от строительных стяжек, которыми ему обездвижили руки, пока везли в СИЗО.

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Все новости / Политика / Протасевич рассказал об испуге Тихановской после предложения свергнуть Лукашенко силой
белоруссия лукашенко протесты государственный переворот Тихановская протасевич
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