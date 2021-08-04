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Авторынок России может осенью столкнуться с ростом цен

  /   Обновлено: 04 августа 2021 17:18
Экономика
Авторынок России может осенью столкнуться с ростом цен
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Москва, 4 августа. Отечественный автомобильный рынок ожидает рост стоимости продукции, считают эксперты.

О возможном повышении цен осенью 2021 года заявил в беседе с журналистами автоэксперт Вячеслав Субботин. Тенденцию он связывает с удорожанием строительных материалов, в том числе металла.

«Кузова, коробки передач, моторы — это все металл», — пояснил собеседник «Радио 1».

Аналитик добавил, что производство на данный момент является «инертным» и работает на ранее заключенных договорах. К осени запасы производителей могут исчерпаться, что и вызовет, по словам Субботина, рост цен на рынке.

Ранее эксперты перечислили российские и советские авто, особо популярные на Западе. При этом некоторые из них уже недоступны для покупателей из-за рубежа.

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