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Curiosity обнаружил на Марсе «кошку на гидроцикле»
Наука
Curiosity обнаружил на Марсе «кошку на гидроцикле»
pixabay.com/PD

Вашингтон, 4 августа. Американский марсоход Curiosity прислал на Землю необычный снимок естественной скульптуры на Марсе. Ученые заявили, что она похожа на кошку, оседлавшую гидроцикл.

Ученые пришли к выводу, что скульптура образовалась в результате выветривания. При этом окружающая ее поверхность является довольно ровной. Считается, что кратер Гейла раньше был дном древнего озера. Но из-за катастрофических климатических изменений на древнем Марсе вода испарилась, передает Planet Тoday.

Ученым ранее впервые удалось получить представления о строении недр и толщине коры Марса. Согласно полученным данным, в районе посадки InSight размер верхнего слоя коры составляет около восьми километров.

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