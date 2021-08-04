Молния убила 17 человек на свадьбе в Бангладеш

Дакка, 4 августа. Более 10 человек погибли из-за удара молнии в лодку на северо-западе Бангладеш. В этом году стихия унесла жизни более 260 местных жителей.

Несчастный случай произошел при переправе через реку Падме. Гости на свадебной церемонии пришвартовали лодку у берега. Внезапно ударила молния, в результате чего погибли 17 человек, а еще шестеро пострадали. Власти не исключили, что число погибших может увеличиться.

Власти Бангладеш объявили молнии стихийным бедствием шесть лет назад. В текущем году стихия унесла жизни более 260 местных жителей.

Такая же трагедия произошла ранее в Индии. Молния убила 11 туристов на древней башне форта Амер XII века. Некоторые от страха спрыгнули с вершины.