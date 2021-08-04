ФНС России подвергнется структурным изменениям

Москва, 4 августа. Федеральная налоговая служба (ФНС) может структурно измениться. Кабмин РФ решил обратиться к нестандартной практике на фоне пандемии COVID-19, выяснили журналисты.

Согласно одному из последних постановлений Правительства Российской Федерации, ФНС разрешается иметь 12 заместителей и до 36 управлений в центральном аппарате. Укрупнение ожидается в рамках уже существующей предельной численности работников и выделенных бюджетных средств.

«Служба разрабатывает новые подходы и решения поставленных государством задач, расширяя линейку своих услуг для граждан, бизнеса и госорганов», — цитирует «Коммерсантъ» сотрудников ФНС.

В связи с этим функционал налоговых органов постоянно расширяется. В числе задач, стоящих перед службой — оптимизация механизма и сокращение сроков получения налоговых вычетов, говорится в статье.

Также ФНС должна определить нуждающихся в помощи государства россиян. С помощью ведомства им будет оказана материальная помощь.