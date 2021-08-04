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ФНС России подвергнется структурным изменениям
Экономика
ФНС России подвергнется структурным изменениям
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Назаркина

Москва, 4 августа. Федеральная налоговая служба (ФНС) может структурно измениться. Кабмин РФ решил обратиться к нестандартной практике на фоне пандемии COVID-19, выяснили журналисты.

Согласно одному из последних постановлений Правительства Российской Федерации, ФНС разрешается иметь 12 заместителей и до 36 управлений в центральном аппарате. Укрупнение ожидается в рамках уже существующей предельной численности работников и выделенных бюджетных средств.

«Служба разрабатывает новые подходы и решения поставленных государством задач, расширяя линейку своих услуг для граждан, бизнеса и госорганов», — цитирует «Коммерсантъ» сотрудников ФНС.

В связи с этим функционал налоговых органов постоянно расширяется. В числе задач, стоящих перед службой — оптимизация механизма и сокращение сроков получения налоговых вычетов, говорится в статье.

Также ФНС должна определить нуждающихся в помощи государства россиян. С помощью ведомства им будет оказана материальная помощь.

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Все новости / Экономика / ФНС России подвергнется структурным изменениям
деньги фнс налоговая служба
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